El duelo de históricos en la Primera Nacional marcó la victoria de Atlanta como local ante Ferro por 2 a 1 en uno de los duelos destacados de las 28ª fecha.

Con esta derrota, el conjunto de Caballito quedó a dos unidades de la zona roja por la permanencia cuando restan apenas seis fechas para el final.

Por el contrario, los de Villa Crespo alcanzado al Deportivo Madryn en lo más alto con 47 puntos, pero los patagónicos deberán jugar el domingo como locales ante Gimnasia y Tiro de Salta.

La actividad de la fecha por esta misma zona se había puesto en marcha el viernes con la victoria de Quilmes, como local, ante San Miguel que volvió a posicionar al Cervecero en la pelea por llegar al Reducido, luego de lo que fue la traumática salida de Aldo Pedro Duscher de la dirección técnica del equipo.

Arsenal, por su parte, se quedó con una victoria muy importante en Sarandí, contra Güemes de Santiago del Estero, arrastrándolo también a la pelea de abajo, donde hay cinco equipos separados solamente por 4 unidades. Los dos últimos perderán la categoría.

Esas plazas, por el momento, son del propio Arsenal y de Alvarado de Mar del Plata, conjunto marplatense que hoy no salió del 0 a 0 ante Tristán Suárez en casa. En esa pelea también está Almagro que el domingo visitará a Racing de Córdoba.

Otros resultados

Por la zona B, Colón empató con Chacarita 1 a 1 en Santa Fe y Estudiantes de Caseros derrotó como local a Talleres de Remedio de Escalada 2 a 0, prácticamente sentenciado a regresar a la B Matropolitana en el 2026.

Para el domingo, además de la presentación de Madryn en casa, Colegiales recibirá a Patronato, Almirante Brown a Gimnasia de Jujuy, Maipú a Los Andes, Mitre de Santiago del Estero a San Telmo, Temperley a defensores de Belgrano, el CADU a Estudiantes de Río Cuarto, y Chaco For Ever a Agropecuario de Carlos Casares.

El lunes cerrarán All Boys y San Martín de Tucumán en Floresta.