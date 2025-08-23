Domingo y lunes a todo fútbol en las radios del Grupo Prima Multimedios

Este domingo y lunes en las radios del Grupo Prima Multimedios se podrá vivir a pleno la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, así como la sexta fecha de la Zona 1 Fase Campeonato del Torneo Federal A 2025 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice para los clubes indirectamente afiliados el Consejo Federal.

Los cotejos que se irradiarán por las emisoras de la corporación AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

El domingo se podrán vivir tres partidos en una jornada que tiene todos los atributos, para convertirse por demás atrayente.

A las 14 desde Rincón de los Sauces en el norte de la provincia de Neuquén, se abrirán los micrófonos para el cotejo que sostendrán en el predio de Ciudad Deportiva los neuquinos del Deportivo Rincón ante Kimberley de Mar del Plata. El encuentro se jugará a las 15 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la central informativa a cargo de Pablo Daniel Chagumil y la operación técnica de José Ramón Paredes y el respaldo del equipo deportivo de Grito Sagrado.

Desde las 16.30 jugarán en el estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors en el barrio porteño de La Paternal, El Bicho ante Racing Club de Avellaneda, partido que se podrá seguir las alternativas por Mitre Patagonia 90.5. En tanto, siempre en domingo desde las 18.15, se vivirá el enfrentamiento entre Boca Juniors y Banfield.

El lunes cerrando la fecha, en una jornada con varios partidos, desde las 21.15 jugarán en "La Fortaleza Granate" de Guidi y Arias, Lanús y River Plate. El millonario viene de una buena semana, bien posicionado en el campeonato local y accediendo el jueves a una nueva fase de la Copa Libertadores de América donde por penales eliminó a Libertad de Paraguay.