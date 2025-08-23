En el sábado de súper acción por la 6ª fecha de la zona B en el Clausura de la Liga Profesional, Atlético Tucumán goleó como local a Talleres de Córdoba 2 a 0 y San Martín de San Juan derrotó a Gimnasia de La Plata 1 a 0 en la capital de la provincia cuyana.

El Decano afianza un gran comienzo de segundo semestre bajo la conducción de Lucas Pusineri y lo abrió muy rápido en el José Fierro con el tanto de Leandro Díaz a los 15 minutos. Miguel Brizuela amplió a los 31 y ya en el complemento apareció Adrián Sánchez, en el arranque, para sentenciar la historia en el Norte.

Con estos tres puntos, los tucumanos escalan hasta la cuarta posición en el grupo, sólo un punto por debajo de Central que también ganó en el clásico de la ciudad ante Newell’s. Los cordobeses, por su parte, no levantan con Carlos Tévez y siguen afuera de la zona de clasificación, aunque todavía falte.

Para colmo, la visita recibió la infantil expulsión de Juan Portillo, uno de sus mejores hombres en el pasado reciente, por un codazo a 8 minutos del final.Más tarde, ya en tiempo adicionado al reglamentario, también vio la roja Clever Ferreira en el local.

En San Juan

El “Santo” sanjuanino dio un paso fundamental en su pelea por la permanencia. Marco Iacobelli de penal le dio la ventaja decisiva a San Martín sobre el Lobo platense a los 9 minutos del complemento.

Por el momento, al conjunto cuyano no le alcanza para abandonar la última posición en los promedios, pero mete presión a rivales como Sarmiento y el propio Gimnasia que también está inmerso en esa misma lucha de acá al final de la fase regular.