La segunda edición del Trail de Agrio se disputará en Caviahue

Con las pruebas de 10 y 21 kilómetros que se correrán este domingo, continuará la segunda edición del Trail de Agrio Caviahue. La competencia que combina deporte, nieve y paisajes imponentes, tendrá como epicentro el centro de esquí de la localidad cordillerana neuquina.

La atención estará centrada en las dos principales distancias de la prueba -los 10 y 21K- con largada a las 10 en la base del cerro. Ambos recorridos compartirán los primeros tramos del circuito.

Los 10K tendrán un desnivel positivo de 610 metros, alcanzando los 2.115 msnm. Por su parte, los 21K contarán con poco más de 800 metros de desnivel positivo y una elevación máxima de 1.131 msnm.

El trazado llegará hasta la villa termal de Copahue, atravesando bosques y araucarias milenarias en un entorno típico de la cordillera neuquina en invierno.

Se entregarán premios en efectivo por un total de 2 millones de pesos entre los ganadores de las generales de 10 y 21K. Además, habrá medallas finisher para quienes crucen la meta y trofeos para los tres primeros de cada categoría en ambas distancias.

La organización recomendó circular con precaución por la ruta provincial 26 y portar cadenas, mientras que desde el municipio garantizaron el despeje constante de la calzada con trabajos iniciados desde la zona de Hualcupén.

La carrera cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Caviahue-Copahue y del Caviahue Ski Resort que este sábado abrirá oficialmente sus pistas y medios de elevación con importantes descuentos para residentes.