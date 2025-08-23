Ángel Di María ganó todo, pero reconoció que volver al Gigante cada fin de semana fue lo que siempre soñó y hacerlo con un golazo de tiro libre para darle la victoria a su equipo ante Newell’s completan un capítulo más de su vida deportiva de ensueño.

Al término del partido, con los ojos aún llorosos por la alegría y con la familia en la platea repleta de felicidad, el número 11 dijo: “Los 18 años que estuve afuera soñé con esto. Sufrí hace un año cuando no se dio, muchos me putearon por eso, pero este era mi sueño. Disfrutar cada fin de semana”. 18 años justamente se cumplieron hoy del gol que marcó en Beijing para la victoria de la Argentina en la final de los Juegos Olímpicos para colgarse la medalla dorada, otro de sus grandes logros.

El reloj marcaba 36 minutos del complemento cuando el extremo tomó la pelota en un tiro libre. “Habitualmente son de Nacho (por el rionegrino Malcorra), pero me dio la oportunidad. Esta vez su zurda vino para mi lado y se dio para la victoria”, confió Di María.

Con estos tres puntos, Central lleva a 6 los clásicos consecutivos sin derrotas ante Newell’s, una estadística que los ganadores reflejaron en los cánticos posteriores al 1 a 0 con su gente.

Con estos tres puntos, el equipo que dirige Ariel Holan quedó a 1 de River que jugará como visitante ante Lanús. El Canalla sigue en zona de clasificación, también para la próxima Copa Libertadores.

Próximos capítulos

En la próxima fecha deberá viajar a Junín para pisar la cancha de Sarmiento que seguramente recibirá a miles de hinchas rosarinos para acompañar este regreso de un crack al fútbol argentino.

Luego de la 7ª fecha, el certamen ingresará en un impás por la fecha de Eliminatorias Sudamericanas de la que Di María ya no es parte porque decidió ponerle punto final a su estadía en la Selección.