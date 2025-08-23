El misterio del caballo que apareció en plena ruta y causó un accidente

Un vehículo utilitario que se dirigía a Plaza Huincul chocó este sábado con un caballo en la Ruta Provincial 17, cerca de Picún Leufú. El impacto mató al animal de forma instantánea y lo decapitó, quedando su cabeza dentro del habitáculo del lado del acompañante. Los dos ocupantes del vehículo, un hombre y una mujer, fueron trasladados al hospital, pero no sufrieron lesiones graves, solo quedaron en estado de shock.

Mientras tanto se conoció que los efectivos de la Comisaría 9 de la localidad se encuentran investigando las causas del accidente y tratando de determinar cómo el caballo llegó a la ruta. El cuerpo del equino fue retirado de la dramática escena y con posterioridad se realizaron las diligencias correspondientes.

El hecho generó una fuerte conmoción en la comunidad y volvió a poner en discusión la falta de controles para evitar que los animales circulen libremente por las rutas, un problema recurrente en la zona.

El siniestro reabre el debate sobre la seguridad vial en las rutas rurales y la responsabilidad tanto de los dueños de los animales como de los organismos encargados de los controles. Mientras avanza la investigación policial, la comunidad espera respuestas que permitan evitar nuevas tragedias en los caminos de la región.

Como suele suceder, las redes sociales se convirtieron en el canal inmediato de expresión de los vecinos, que expusieron miradas diferentes sobre lo ocurrido. El usuario Guille Pino reclamó mayor control por parte de las autoridades: “Esto es una lucha diaria. Animales sobre la ruta de los pueblos. Cuando pasan estas cosas no tienen dueño los animales. Creo que el municipio o provincia tendría que agarrar animales que andan sueltos, hacer un corral como corresponde y multa o lo sacás a remate y listo. Porque esto es un problema que va a seguir”.

Por su parte Amador Burgos expresó: “La realidad a cuánto venía el caballo que perdió la cabeza. Una vez más se refleja que la imprudencia es la causa de la mayoría de los accidentes”.