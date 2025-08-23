Borracho otra vez, volvió a chocar a una chica en la misma calle donde mató en 2017

Una joven motociclista resultó herida después de que Oscar De Piano, condenado en 2018 por matarcon su auto a Claudia Segura, la embistiera con su camioneta en la calle Viterbori, en Roca. El hombre, circulaba alcoholizado y dio positivo en la alcoholemia con más de 1,1 gramos de alcohol en sangre.

En enero de 2017, en esa misma calle Viterbori, la que conduce al autódromo y a los barrios privados al sur de la ruta 22,, De Piano atropelló y mató a Claudia Segura cuando conducía borracho. Por ese hecho fue condenado a cinco años y medio de prisión e inhabilitado para manejar por 10 años. Sin embargo, en diciembre de 2024 la Justicia lo autorizó a recuperar el carnet tras acreditar cursos de educación vial y reparar económicamente a la familia de la víctima.

Ahora, menos de un año después de recuperar la licencia, volvió a protagonizar otro choque, sobre la misma calle y en la misma situación, bajo los efectos del alcohol. Según testigos, embistió de atrás a la motociclista con tal violencia que el casco de la joven se quebró por el impacto. Pese a eso, los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro y fue trasladada al Sanatorio Juan XXIII para estudios de control.

En el lugar trabajó personal de Tránsito, que debió hacerle cuatro intentos de alcoholemia porque el conductor no cooperaba con la prueba. El resultado fue contundente: más de 1,1 gramos de alcohol en sangre, en Roca rige alcohol 0. Testigos aseguraron que incluso quiso retirarse del lugar antes de ser retenido por la Policía.

La moto Mondial 110cc. quedó tirada sobre la calle Viterbori

La escena volvió a generar indignación en Roca. De Piano había recuperado su derecho a conducir porque, según la resolución judicial, cumplió la mitad de la inhabilitación, completó cursos de educación vial y no registraba faltas ni multas en el tiempo que estuvo preso. Esa decisión se amparó en el artículo 20 ter del Código Penal.

La Justicia ya abrió una nueva investigación para determinar las responsabilidades penales de este nuevo choque, que revive la memoria del crimen vial de 2017 y pone otra vez en el centro de la polémica la decisión de haberle devuelto el volante a un hombre con un antecedente tan grave.