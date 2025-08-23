Viento en la provincia: a cuánto llegarán las ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la provincia de Neuquén tendrá condiciones meteorológicas cambiantes el domingo 24 de agosto. Se prevén lluvias, nevadas y vientos fuertes con ráfagas de hasta 87 kilómetros por hora en zonas cordilleranas y centro de la provincia, mientras que las temperaturas oscilarán entre 1 y 20 grados según la región.

Neuquén Capital: viento intenso y nubosidad

En la capital neuquina se espera una jornada con cielo mayormente nublado durante todo el día. Las temperaturas irán de 9 grados por la mañana a 20 grados por la tarde. Los vientos, provenientes del oeste y sudoeste, tendrán ráfagas que podrían alcanzar los 87 kilómetros por hora durante la mañana y disminuir hacia la noche.

Zapala: lluvias y nevadas

Zapala tendrá un domingo con lluvias y nevadas durante la mañana, lluvias aisladas por la tarde y cielo mayormente nublado por la noche. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 15 grados. El viento será persistente del oeste, con ráfagas de hasta 87 kilómetros por hora a lo largo del día.

San Martín de los Andes: nevadas y bajas temperaturas

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes registrará lluvias y nevadas en la madrugada, mañana y noche, con lluvias durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán bajas, entre 1 y 7 grados, y el viento soplará del oeste y sudoeste con ráfagas de hasta 87 kilómetros por hora.

Chos Malal: jornada nublada y ventosa

El norte neuquino tendrá cielo mayormente nublado y viento del oeste con ráfagas que alcanzarán hasta 78 kilómetros por hora en horas de la tarde. Las temperaturas variarán entre 2 y 12 grados durante la jornada.