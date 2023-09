La carta al “Huevo” Acuña en la previa de la final del Mundo

Marcos “Huevo” Acuña entró en la gloria eterna de los Campeones del mundo, en Qatar 2022 se coronó con la selección Argentina logrando la tercera estrella. En un recorrido con los 26 integrantes del Campeón, el neuquino dejó sensaciones de la previa y la consagración.

El primer mundial del Huevo no fue de lo mejor, la selección de Sampaoli dejó más conflictos que aciertos en Rusia 2018 donde Acuña logró dar sus primeros minutos en la gran cita. El destino le tuvo una carta dorada para el surgido de Don Bosco de Zapala.

Si bien era una fija en la lista, la duda estaba por lo físico, pero el gran trabajo del Kinesiólogo de la selección Pablo Capuchetti le permitió estar en Qatar; “Me lesioné (pubalgia) en la pretemporada con Sevilla y desde julio hasta que terminó el Mundial estuve en una camilla 4 o 5 horas por día. Sentía mucha bronca de no poder dar un pase porque ya me dolía. Me tuve que infiltrar siempre para jugar en mi club y que me vieran que estaba bien, jugando”.

“Después de una gira con la Selección, se vino para Sevilla para tratarme y me salvó. Me salvó porque él me terminó de curar la pubalgia, gracias a él pude jugar el Mundial”.

La relación fue constante, por lo que su esposa Julia Silva, le entregó una carta escrita en la previa del inicio al mundial, al Kinesiológo “La tengo en la billetera desde ese día. Yo no sabía nada. El fisio me la dio cuando nos estábamos cambiando para hacer la entrada en calor en la final”.

La carta de Julia a Marcos:

Amor: Es 12 de noviembre, ya queda poco para que te vayas. Me adelanto a escribirte esto porque sé que vas a estar el 18 de diciembre ahí, cumpliendo un sueño increíble. Lo sé, lo siento. Solo quiero decirte, una vez más, que me siento muy orgullosa de vos. Estos últimos meses no fueron fáciles y le pusiste todo para mejorar. Todo el sacrificio que estás haciendo va a valer la pena y donde me busques voy a estar con los tres peques acompañándote. SOS nuestro ídolo, nuestro todo. El amor es muy grande. Gracias por ser el padre que sos, por el ejemplo de trabajo y esfuerzo. Sé que nadie te regaló nada y que siempre la luchaste, mirá dónde estás. Disfrutá y jugá, como cuando eras chico, con el corazón, sin presiones. Te lo ganaste. Te amo, te amamos. Siempre con vos. Javier, por el sueño. María.

El Neuquino tuvo una gran actuación en la consagración, fue titular todo el partido contra países Bajos, a quien le hicieron el penal para el segundo gol. Alternó con Tagliafico el lateral izquierdo y de buena forma.