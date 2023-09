Primer club del mundo en financiarse con token es patagónico

Inédito. Revolucionario para muchos. Alternativa viable demostrada en forma rápida. Por primera vez en la historia del mundo un club recibe financiamiento a través de la tokenización de los derechos formativos y de solidaridad de futbolistas surgidos en la institución. Se trata de la CAI (Comisión de Actividades Infantiles) de Comodoro Rivadavia que a menos de tres meses de firmar un acuerdo con Win Investments, plataforma que lleva a cabo el proceso, recibió 4.200.000 pesos producto de la venta de 6130 tokens.

Apenas pasaron 90 días del convenio, para tokenizar derechos formativos de cinco futbolistas, se realizó la primera transferencia. En total, más de 100 personas compraron 6130 tokens al valor de un euro y la C.A.I ya dispone del dinero para seguir impulsando la formación de nuevos talentos

Karina Thomas, es la gerenta general de la institución chubutense que comentó "se adquirieron tokens de los cinco jugadores que elegimos junto a la empresa. A los futbolistas se los seleccionó por su trayectoria, su potencial de transferencia y otros aspectos que evaluamos. Son jugadores con un muy buen presente y eso llevó a que la gente invierta. Más allá del financiamiento recibido, que es significativo, para nosotros lo más importante es que tenemos una nueva unidad de negocios desarrollada y funcionando que genera ingresos".

El dinero obtenido permite continuar con la formación de nuevos talentos. aseguran en la entidad conocida como el "Semillero Patagónico". Thomas agregó que "uno de sus destinos es el armado de una gira a Buenos Aires con dos categorías de las inferiores. Se hará en noviembre y vamos a competir contra Independiente, River Plate, Estudiantes y Gimnasia y Esgrima, ambos de La Plata y estamos tratando de cerrar con la Selección Juvenil argentina. Esto es sumamente importante porque con la competencia los chicos crecen y nos sirve para nivelar al equipo. Además, los clubes eligen jugadores y algunos se quedan en Buenos Aires para integrarse a sus divisiones inferiores donde pueden completar su formación y luego ser comprados a través de un convenio firmado de antemano cuando el jugador se incorpora a esos clubes. Así es como empieza la rueda de los derechos de formación", detalla la dirigente rentada del club.

Hasta el momento, un club formativo de futbolistas recibía ingresos por esos derechos formativos cuando el jugador era transferido. Pero con Win Investments ese proceso se acelera ya que al tokenizarlos se pueden ofrecer como inversión y recibir el dinero por adelantado. Luego, si el jugador es transferido esa ganancia se distribuye entre los tenedores de tokens, generando beneficios para ellos. En el caso de la institución petrolera chubutense ya hay más de 100 personas que adquirieron tokens al valor de un euro por unidad.



"Estamos muy contentos de efectuar este pago porque valida el modelo que hasta ahora era teórico pero hoy se volvió realidad en la práctica", subraya Valentin Jaremtchuk, CEO y cofundador de Win Investments. Y suma: "Demostramos que todos los jugadores tokenizados tuvieron una performance tremenda y aún no fueron transferidos. Cuando eso suceda, todos los accionistas que apostaron y forman parte de esa inversión podrán convertirse en los primeros accionistas de un mercado de pases siendo personas comunes. Esto es algo inédito".

El objetivo de Win Investments es democratizar el acceso a las inversiones en los mercados de pases de futbolistas y posibilitar nuevas fuentes de financiamientos a los clubes formadores. En relación a esto último, Karina Thomas explica que para dichas instituciones este sistema genera ventajas y resuelve desafíos cotidianos.



"Las problemáticas que suelen afectar a los clubes son los baches financieros. Las instituciones suelen tener proyectos solventes pero se producen baches como que el club al cual le vendiste un jugador está mal financieramente y no lo paga a tiempo. Eso provoca que pasen dos o tres meses hasta que abonan el dinero y es un problema", destaca la gerente general de la CAI Y amplía: "Entonces, contar con un financiamiento que te dé cierta seguridad implica crecer constantemente y no perder posibilidades como ir a torneos donde los chicos compiten y se muestran ante otros clubes que el día de mañana los puede comprar", continúa al respecto.

Jaremtchuk afirma que con el pago hecho al club "azzurro" se cumple el segundo paso del ciclo de tokenización, siendo el primero la conversión de los derechos formativos a tokens. "Ahora lo que queda es que alguno de los cinco jugadores sea transferido para que los inversores reciban sus ganancias. De esa manera se completa el ciclo que en realidad no termina porque vuelve a iniciar", asegura el CEO de la plataforma.

Cabe recordar que CAI es una entidad relativamente nueva. Arrancó con actividades para jugadores infantiles y luego cuando estos fueron creciendo tuvo que afiliarse a la Liga de Comodoro Rivadavia. Todos recuerdan el debut en la competencia local con tantos conseguidos por Andrés "Cuqui" Silvera después goleador y campeón del fútbol argentino en San Lorenzo de Almagro e Independiente y que también militó en Huracán de Parque Patricios y Unión de Santa Fe, y por Hugo Barrientos ex Newells Old Boys de Rosario, Instituto de Córdoba, All Boys y también con pasado en el ·Globito".

No hay que olvidarse que hay decenas de jugadores formados en la institución como el actual arquero de Boca Juniors y ex seleccionado argentino Sergio "Chiquito" Romero, Sixto Peralta, Pablo "Pitu" Barrientos, Mario Santana, Emmanuel Trípodi, Leonardo "Colo" Gil, Leonardo Ulloa, Franco Miranda, Gabriel Bustos, Gustavo Caamaño, Lucas Villafañe, Alexis Cabrera, entre las decenas de jugadores surgidos en la entidad.

Fuente y Data: Prensa Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia