El Manchester United por ahora no se vende

El posible traspaso del Manchester United se alarga. La novela de la transacción sumó un nuevo capítulo. En los últimos meses, la familia Glazer, propietaria del club, puso a la venta a la institución y comenzó a escuchar y esperar ofertas. Sin embargo, al no recibir alguna que les fuera suficiente, están estudiando retirar al club inglés del mercado pese a que Sheikh Jassim Al Thani y Jim Ratcliffe ya pujaron de forma oficial para hacerse con el control del club, según el diario inglés Daily Mail.

El plan de la familia dueña del conjunto de Old Trafford es volver a poner al club a la venta en 2025, al prever que su valor alcanzará 10.000 millones de libras, algo así como 11.692 millones de euros.

En mayo, se supo, Al Thani ofreció 6.300 millones de libras, serían unos 6.000 millones de euros para hacerse con el United. El jeque qatarí estaba dispuesto a pagar esa cantidad por el 100% de las acciones del club y anunció que invertiría mil millones de euros para mejorar la infraestructura de la entidad de Old Trafford y reforzar la plantilla.



Esa no fue la única oferta que presentó el jeque qatarí. El 1 de mayo, Al Thani presentó de forma oficial una oferta de 5.650 millones de euros para hacerse con los Diablos Rojos, sumándose así a la oferta del propietario de Ineos, Jim Ratcliffe, que pretendía hacerse con el 50% del conjunto de Old Trafford, dejando un 20% para los actuales propietarios de la entidad. Claramente, para los Glazer, los ofrecimientos no fueron lo suficientemente aceptables.