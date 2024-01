Sorpresa total: Klopp dejará Liverpool cuando termine la temporada

Una bomba sacudió a la Premier League esta mañana: Jürgen Klopp, uno de los entrenadores más prestigiosos de la liga y del mundo, anunció inesperadamente que abandonará Liverpool cuando finalice la temporada. El alemán, que dirige a los Reds desde octubre de 2015, confirmó que esta campaña será su última con los Reds, a los que llevó a levantar la Champions League en 2019 y la Premier League luego de 30 años del club sin obtenerla, además de otros cinco títulos.

El anuncio de su partida fue a través de las redes sociales de Liverpool en un video donde el entrenador alemán comunica su decisión frente a la cámara: "Dejaré el club a final de temporada. Entiendo que es un shock para mucha gente, pero puedo explicarlo. Me estoy quedando sin energías, no ahora, estoy perfectamente bien, pero lo que quiero decir es que sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez. Después del tiempo y las cosas que pasamos juntos, lo menos que les debo es la verdad".

Además de explicar su partida, Klopp pidió una "última cosa" a los fans: "Estos últimos partidos no hagan nada en torno a mí. Yo sé de nuestra relación, no necesito ninguna prueba. Vayamos realmente a por ello (los 4 títulos que quedan en disputa)". Y añadió: "Tendremos nuestro momento, quizás la última fecha aquí en Anfield o en otro lugar, hay tiempo. El mundo exterior querrá usar esto para molestarnos, hagamos que sea una fortaleza. Somos Liverpool", cerró su mensaje el alemán de 56 años.

En sus nueve temporadas a cargo, Klopp dejó su huella en los Reds, donde además de las mencionadas Premier League y Champions League consiguió Copa de la Liga, FA Cup, Community Shield, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, pero sobre todo forjó una relación con la gente del club que lo abrazó como a un propio desde casi el comienzo. Todo ese camino recorrido llegará a su fin en sólo unos meses. ¿Habrá despedida con más títulos?