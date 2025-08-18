El susto en Almirante Brown: un auto se incrustó contra la reja de una casa

Un tremendo accidente de tránsito sacudió la mañana de este lunes en el barrio Almirante Brown de Cipolletti, cuando un Volkswagen Gol Trend terminó incrustado en la reja de una vivienda tras chocar con una Volkswagen Suran. Afortunadamente no hubo heridos, aunque la secuencia causó un enorme revuelo.

El hecho ocurrió en la intersección de España e Ituzaingó, una esquina que los vecinos ya catalogan como peligrosa. La rural circulaba por España con prioridad de paso y su conductora alcanzó a frenar, pero el Gol Trend, que avanzaba por Ituzaingó, hizo una maniobra brusca, perdió el control y fue derecho contra la casa. El impacto fue tan fuerte que arrancó parte de la reja de cuajo.

A pesar del estruendo y la violencia del golpe, no hubo heridos de gravedad. Sin embargo, los daños fueron considerables: ambos autos quedaron con importantes destrozos en la trompa y la vivienda sufrió serias roturas en su frente.

Los vecinos, que salieron alarmados por el ruido, no dudaron en señalar que “la esquina es una trampa”. Según contaron, es habitual que los conductores no respeten la prioridad y pasen a gran velocidad. “Si había alguien en la vereda, hoy estaríamos hablando de una tragedia”, lanzó un frentista todavía con el susto en el cuerpo.

El reclamo no es nuevo. En los últimos meses se registraron otros choques en esa misma intersección, aunque ninguno con consecuencias tan llamativas como el de este lunes. “Parece que tienen que pasar cosas graves para que alguien haga algo. Acá hace falta un reductor de velocidad urgente”, apuntó otra vecina.

Pese a tener prioridad de paso, la conductora de la VW Surán intentó frenar cuando se cruzó el Gol Trend que terminó incrustado en la casa

Personal de Tránsito municipal trabajó en el lugar para ordenar la circulación y constatar los daños, pero la preocupación sigue latente en el barrio. El pedido es claro: más controles, mejor señalización y presencia policial en horarios clave para frenar la imprudencia.

Mientras tanto, la familia que vive en la casa afectada quedó con un frente destruido y la angustia de haber estado a pocos metros de una desgracia. “Escuchamos el golpe en pleno desayuno, fue un milagro que nadie resultara herido”, resumió el dueño de la vivienda.