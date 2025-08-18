El próximo sábado 6 de septiembre, el Círculo Italiano de Cipolletti (Yrigoyen 777) se convertirá en el epicentro de la actividad física y la música con un evento que promete ser memorable. Es que se llevará a cabo una jornada cargada de rutinas de todo tipo, donde se incluye una masterclass de Body Combat, un encuentro de Zumba y un show de cumbia urbana, lo que culminará el regreso, después de siete años, de la tan esperada "White Party".

Con todo esto, el evento busca promover la actividad física recreativa y artística en un ambiente festivo, con el reencuentro de la "White Party".

Creada en 2017 con la intención de ofrecer una propuesta innovadora dentro del mundo de la zumba, la "White Party" se convirtió en un éxito rotundo en sus primeras dos ediciones. Ahora, siete años después de la última, en 2018, esta masterclass regresa con toda su energía. La consigna es simple pero efectiva: todos los asistentes deben vestir una remera blanca para unirse a esta fiesta del movimiento.

Sin embargo eso no será todo, es que en la previa, a las 15, todo comenzará con una potente clase de Body Combat, una disciplina de entrenamiento grupal que combina movimientos de artes marciales. Esta sesión estará a cargo de un staff de profesionales de primer nivel de la región, integrado por: Heber Villar, Nati Veroiza, Omar Paniagua y Gabi Glam.

Más tarde, a las 18, llegará el momento más esperado: la masterclass de Zumba con la "White Party", para que los participantes disfruten de una experiencia cargada de baile y buena vibra.

Zumba, Body Combat y un concierto de cumbia, los condimentos de la nueva edición de la "White Party"

Para coronar una jornada llena de movimiento, la noche se transformará en una verdadera fiesta. A las 23:30 horas, el artista de cumbia urbana Richi Angel dará un concierto para hacer vibrar a todos, en tanto que el cierre musical estará en manos del DJ Ale Rivadeneira, que se encargará de una sesión bailable para que nadie se quede sentado.

Las entradas para esta imperdible jornada están a la venta exclusivamente a través de la plataforma virtual PASSLINE, desde los 25 mil pesos.