Juan Román Riquelme, tras los incidentes: "Si tengo que pararme adelante para que no lastimen a los hinchas, lo voy a hacer"

Luego del episodio violento de ayer en el partido en el que Boca eliminó por penales a Gimnasia (LP) en los cuartos de final de Copa Argentina, quien se expresó fue Juan Román Riquelme. El presidente del Xeneize bajó del palco en medio de los incidentes e intervino para frenar el enfrentamiento entre La Doce y los hinchas del Lobo.

"Son cosas de nuestro fútbol y al final tuvimos la suerte de que pudimos seguir jugando el partido, que es lo que importaba. En nuestro país se vive el fútbol de una manera especial y se vio lo que sucedió en la tele, pero se pudo solucionar, eso es bueno también", dijo el presidente de Boca, y añadió los detalles del momento en el que decidió intervenir: "En el entretiempo pasó lo que vieron todos. Yo estaba mirando la situación desde arriba y en un momento me salio bajar".

Los incidentes comenzaron cuando desde la bandeja superior de una de las plateas algunos fanáticos del Xeneize comenzaron a arrojar butacas a la popular de Gimnasia. La respuesta de los hinchas del Lobo fue romper un alambrado para generar un enfrentamiento. Allí, la situación escaló: La 12 se involucró y accedió a la platea desde la popular, lo que generó un cara a cara con los policías que empezaron a disparar gases y balas de goma para separar a las parcialidades. En ese momento apareció Riquelme para intentar calmar la situación, lo que finalmente terminó ocurriendo.

¡RIQUELME SE METIÓ EN LA TRIBUNA PARA PEDIRLE TRANQUILIDAD A LA HINCHADA DE BOCA! pic.twitter.com/aZwVweBGfB — TyC Sports (@TyCSports) October 24, 2024

"El hincha que me abrazó me dijo 'salí de acá que te van a lastimar', pero si me tengo que parar adelante del hincha de Boca para que no lo lastimen lo voy a hacer", contó el mandatario del club de La Ribera sobre el momento en el que "atajó" a varios integrantes de la barra.

Además, dejó una declaración llamativa, destacando el momento en el que los barrabravas acataron su pedido de calma: "Los barras detrás del arco nuestro comenzaron a llegar y me ayudaron para que la gente se calme y cuidemos a los hinchas. Como a veces se los critica mucho, lo de anoche hay que tomarlo en cuenta y darles las gracias".