Comesaña se llevó el Challenger de Buenos Aires

En un año muy positivo para su tenis, Francisco Comesaña se alzó con su segundo título del 2024 al quedarse con el Challenger de Buenos Aires. Después de un mal arranque de partido, el Tiburón dio vuelta el encuentro ante Federico Coria y lo venció 1-6, 7-6 (7) y 6-4 para quedarse con el torneo disputado en un Racket Club colmado y volver de esta manera al Top 100 del ranking ATP.

No fue un partido para nada fácil para el marplatense, que no comenzó con su mejor nivel y varios errores no forzados e imperfecciones, sumado a un arranque sólido de Coria desde el fondo lo tuvieron 0-3 abajo. Pese a un intento de reacción, el Tiburón apenas pudo arañar un game y el rosarino se llevó la primera manga con un contundente 6-1.

El segundo set fue lo mejor del encuentro. Estando 2-2, Comesaña levantó cuatro break points y retuvo su saque, para luego quebrar, confirmar la ruptura y ponerse 5-2 logrando recuperar el nivel demostrado a lo largo de este año. Sin embargo, Coria iba meter una seguidilla que no sólo le permitió igualar el encuentro, sino que estuvo a punto de ganarlo: cuatro games al hilo para ponerse 6-5 sacando para partido.

No obstante, la Mojarra titubeó y no pudo aprovechar su saque para cerrar un partido que fue a tiebreak. Allí volvieron a aparecer los altibajos de ambos. Comesaña estaba 4-2 arriba y de repente se vio superado por una nueva reacción de Coria, que ganó cuatro puntos seguidos y quedó con un doble match point, pero en ese momento el Tiburón sacó fuerzas estando casi vencido, arriesgó con los golpes y consiguió no solamente levantar e igualar, sino llevarse el desempate por 7-5 en un dramático set que duró una hora y cuarto.

uD83CuDFC6 uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Así sentenció @fran_comesana el triunfo con el que se consagró campeón del YPF Buenos Aires Challenger pic.twitter.com/glRD43c5BW — Buenos Aires Challenger (@ChallengerBA) October 6, 2024

Ya en el tercer parcial, con el envión a su favor, Comesaña comenzó con un break a favor que le permitió administrar el resto del set. Un Coria ya desgastado alcanzó a evitar un nuevo break y presionó con lo último que le quedaba el saque del Tiburón en los últimos momentos, pero no pudo evitar la victoria del marplatense, que se impuso 6-4 para consagrarse en un Racket Club totalmente colmado después de 2 horas y 46 minutos.

Segundo título de 2024 (había ganado en Oeiras en abril) para un Comesaña que consiguió el objetivo de ganar en Buenos Aires con el sabor especial de hacerlo el día de su cumpleaños número 24 y de volver al Top 100 del ranking ATP. La organización del Challenger de Buenos Aires, con Mariano Zabaleta como cara visible (vicepresidente 1° de la Asociación Argentina de Tenis), le entregaron el trofeo al marplatense y un reconocimiento a Federico Coria, quien repitió la final de 2023. Ahora, el Tiburón buscará la corona en el Challenger cordobés de Villa María.

El camino de Comesaña al título

Primera Ronda | Superó sin problemas al peruano Gonzalo Bueno en sets corridos 7-5 y 6-4.

Octavos de final | Victoria sobre el kazajo Dmitry Popko por 7-6 (4) y 7-6 (7).

Cuartos de final | En un duelo muy complicado, el Tiburón se impuso al peruano Juan Pablo Varillas por 6-4, 6-7 (6) y 7-5 para acceder a semis.

Semifinales | En la antesala a la final, eliminó al boliviano Hugo Dellien en otro duelo con dificultades por 6-4, 3-6 y 6-2.

Final | Victoria ante Federico Coria por 1-6, 7-6 (7) y 6-4 para levantar el título.