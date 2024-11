Habló Spreen y explicó por qué aceptó jugar en Riestra

El streamer Spreen habló tras su fugaz debut en primera división del fútbol argentino con la camiseta de Deportivo Riestra. El insólito hecho que se dio como parte de una campaña de marketing, tuvo un motivo mucho más que mundano para el reconocido influencer: "Me dieron la anécdota de mi vida y obviamente acepté", dijo Spreen en una transmisión que hizo luego del partido.

“Lo único que voy a decir es que me dieron la anécdota de mi vida y obviamente acepté”, mencionó brevemente en el comienzo de su stream. Inmediatamente, aclaró: “No le saqué el lugar a ningún pibe, pero si alguien siente que le faltamos el respeto le quería pedir disculpas sinceramente. No era mi intención. De hecho me había enterado que ya se había hablado con Vélez el tema”, agregó sobre el aviso que recibieron los del Fortín de parte de Riestra, advirtiéndoles que no era para faltarles el respeto (a ellos, al menos).

Spreen habló tras su fugaz y polémico debut en primera para Riestra vs. Vélez.

Spreen, menos conocido por su nombre real Iván Buhajeruk, fue titular este lunes en el partido ante Vélez válido por la fecha 22 del torneo de primera división. El DT Cristian Fabbiani lo sacó en la primera jugada del partido, sin que pudiera tocar la pelota: ni bien Vélez sacó del medio el jugador del Fortín, Thiago Fernández recibió un murrazo que valía una tarjeta amarilla (que fue sacada) y, antes de que se pudiera ejecutar la falta, hizo al cambio y retiró al streamer.

Varios protagonistas del fútbol criticaron esta iniciativa, entre ellos, el propio delantero de Vélez Braian Romero, el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, y el lateral de River, Marcos “Huevo” Acuña. En las últimas horas, los campeones del mundo Rodrigo De Paul y Leandro Paredes también se opusieron fuertemente contra lo ocurrido ayer.