Se confirmó cuál es la sede de la final de la Copa Mundial de Clubes 2025 y su nuevo trofeo

La Copa Mundial de Clubes de la FIFA que se disputará del 15 de junio al 13 de julio del 2025, tuvo ayer viernes la confirmación de su partido final.

La gran definición del certamen global de clubes se disputará en el MetLife Stadium de la ciudad de New York, en la que los dos mejores elencos de entre los 32 participantes competirán por el galardón bañado en oro que la FIFA diseñó junto a Tiffany & Co. El anuncio tuvo lugar en el marco de la presente fecha FIFA, en la que mediante las redes sociales se develó la tan esperada sede de la definición.

uD83CuDFC6uD83DuDDFD NUEVA YORK, LA SEDE DE LA GRAN FINAL DEL MUNDIAL DE CLUBES 2025



? Con este video, la FIFA presenta la ciudad que albergará el partido definitorio del certamen el próximo 13 de julio de 2025 en el MetLife Stadium



uD83CuDFA5 fifaclubworldcup pic.twitter.com/TtfwMRBTKY — Diario Olé (@DiarioOle) November 15, 2024

A través de un breve video en redes y con el lema “TakeItToTheWorld” ("Llévalo Al Mundo", en inglés), se develó que el MetLife Stadium, ubicado en la aledaña East Rutherford, New Jersey, y que es propiedad de los New York Jets y New York Giants, será el recinto del juego por el campeonato del mundo el año próximo.

El estadio abierto el 5 de septiembre del 2007, cuya construcción demandó 1.600 millones de dólares, cuenta con una capacidad para 82.566 espectadores y utiliza césped artificial.

Acogió el WrestleMania 29 en 2013 y Super Bowl XLVIII en 2014, fue sede de la final de la Copa América Centenario en el 2016, y tuvo partidos en su cronograma durante la Copa América 2024, y está diagramado que sea la sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA en 2026.

Así es el nuevo trofeo del Mundial de Clubes 2025

La FIFA dio a conocer el trofeo del Mundial de Clubes 2025, fabricado en colaboración con la reconocida empresa de joyería y orfebrería Tiffany & Co. El mismo tiene un diseño de un disco de oro y será levantado por la institución que se consagre campeona el año que viene en Estados Unidos.

Bañado en oro de 24 quilates, presenta inscripciones grabadas con láser en ambas caras. Entre ellas se pueden apreciar los nombres de las 211 asociaciones miembro y de las seis confederaciones, con el objetivo de dejar en evidencia la diversidad geográfica y cultural del deporte.

uD83DuDEA8 Conoce el uD835uDC22uD835uDC27uD835uDC27uD835uDC28uD835uDC2FuD835uDC1AuD835uDC1DuD835uDC28uD835uDC2B uD835uDC2DuD835uDC2BuD835uDC28uD835uDC1FuD835uDC1EuD835uDC28 del Mundial de Clubes FIFA™ en los preliminares de la nueva competición de 2025 ??uD83DuDC47 — FIFA (Español) (@fifacom_es) November 14, 2024

El trofeo está inspirado en los discos de oro que la NASA llevó al espacio en las naves Voyager en la década del 70, la tabla periódica, las travesías de los pioneros y la astronomía. "¡La historia pertenece a quienes alzan este trofeo! Somos testigos de un momento de la historia que representa el apogeo del fútbol de clubes; son pocos los elegidos, pero muchos los que celebran", es el mensaje que se puede observar en el disco.