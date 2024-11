La AFA ya definió el nuevo DT para la Selección Sub 20

Con miras al Sudamericano que se jugará en Venezuela en enero del 2025, La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció a Diego Placente como el nuevo director técnico de la Selección argentina Sub-20 tras la renuncia de Javier Mascherano.

Según anuncia en sus cuentas oficiales de la Selección nacional, “Diego Placente es el elegido para hacerse cargo del seleccionado juvenil que participará del próximo sudamericano de la categoría en enero. ¡Éxitos, Diego!".

Placente viene trabajando dentro del cuerpo de selecciones desde el 2017, continuará trabajando en el Sub 15 y Sub 17, y tendrá como primer desafío el Sudamericano Sub 20 que se realizará del 23 de enero al 16 de febrero en Venezuela.

En dicha competencia, Argentina en la fase de grupos se enfrentará con Perú, Uruguay, Venezuela y Paraguay. Los tres primeros de cada zona avanzarán a la Fase Final donde los 4 primeros lograrán la clasificación al mundial, que se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre en Chile.

En principio, la confirmación por parte de la AFA fue solo por el sudamericano, posteriormente se determinará si Placente seguirá como DT fijo, o se buscará a otro CT de cara a los compromisos futuro.