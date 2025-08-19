Ruta 46: comenzaron las obras de repavimentación en un tramo clave

La repavimentación de la ruta provincial 46 comenzó en el tramo que conecta Zapala, Las Coloradas y Aluminé. Se trata de una obra clave para la Región del Pehuén, que permitirá mejorar tanto la conectividad turística como la circulación productiva. Los usuarios que transiten por la zona se encontrarán con equipos y operarios trabajando de manera permanente.

En los últimos días se avanzó con tareas de bacheo y actualmente se lleva a cabo la colocación de carpeta asfáltica caliente. Las autoridades solicitaron a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y reducir la velocidad debido a la presencia de personal y maquinaria vial sobre la traza.

Los trabajos se ejecutan gracias a la articulación institucional entre Vialidad Provincial, Gas y Petróleo del Neuquén (GyP SA) y Fiduciaria Neuquina. Estas entidades aportaron financiamiento y logística, lo que permitió garantizar la compra de materiales y la contratación de la empresa encargada de llevar adelante la obra vial.

El tramo de repavimentación abarca 50 kilómetros y fue priorizado por el plan de infraestructura del gobierno provincial. La intervención busca jerarquizar la conectividad en la Región del Pehuén, potenciando la actividad turística y productiva, y beneficiando a las comunidades que dependen de esta vía para el desarrollo de su vida cotidiana.

La iniciativa se complementa con otros proyectos en marcha, como la pavimentación de la Cuesta del Rahue, también en el camino a Aluminé. Por el momento, en esa zona se realizan tareas de mantenimiento, preparación logística y organización de equipos, debido a la veda climática que condiciona el inicio de las obras de gran envergadura.