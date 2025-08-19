Hallaron muerto a un hombre tras un incendio en Roca: investigan las causas

Un hombre mayor de edad, de 68 años, fue hallado muerto este martes en una vivienda ubicada en calle España al 3.700, en el barrio Quinta 25, en la zona norte de Roca. El hecho se produjo en el contexto de un incendio que afectó la propiedad, y las autoridades trabajan para establecer si el deceso estuvo vinculado al siniestro o si existieron otras circunstancias que derivaron en la tragedia.

El episodio se registró durante la mañana del martes, cuando vecinos alertaron sobre la presencia de humo en una vivienda de la zona norte de Roca. Al llegar al lugar, personal de la Subcomisaria 69 constató que se había producido un incendio dentro de la propiedad ubicada en calle España al 3.700. En el interior de la casa fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre mayor de edad, cuya identidad no fue confirmada. El área fue inmediatamente acordonada y se dio intervención al Cuerpo de Bomberos Voluntarios y al Gabinete de Criminalística, que trabajó en la recolección de evidencias y en la reconstrucción de los hechos.

Las primeras actuaciones buscan determinar si la muerte del hombre estuvo directamente relacionada con el incendio o si se trató de un hecho previo que derivó en el siniestro. No se descarta ninguna hipótesis, y los peritos trabajan sobre restos materiales, huellas térmicas y elementos combustibles hallados en el lugar. En principio habrian estado en el vivienda tres personas cuando se originó el fuego y una quedó en el interior. El Ministerio Público Fiscal fue notificado de inmediato y se espera que en las próximas horas se realice la autopsia para establecer la causa del fallecimiento. La vivienda permanece bajo custodia policial para evitar la alteración de pruebas, mientras se aguardan los resultados de las pericias técnicas. Fuentes oficiales indicaron que el domicilio no presentaba signos evidentes de violencia externa, aunque se analizarán todas las variables posibles.

En el operativo participaron efectivos de la Subcomisaria 69, personal del Gabinete de Criminalística, bomberos voluntarios y agentes del Área de Explosivos de la Policía de Río Negro. La presencia de esta última unidad responde a la necesidad de descartar cualquier elemento que pudiera haber contribuido al inicio del fuego, como artefactos eléctricos defectuosos, materiales inflamables o dispositivos de combustión. El procedimiento se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, con la zona perimetrada y el acceso restringido a personal autorizado. Las tareas incluyeron el relevamiento fotográfico, la toma de muestras y la elaboración de un informe preliminar que será elevado a la fiscalía interviniente.