Cómo es la nueva plataforma digital que promete cambiar tu futuro sin salir de la Patagonia

¿Qué es Incursiva?

Es una plataforma de formación online creada en la Patagonia para quienes buscan capacitarse en tendencias digitales y mejorar sus oportunidades laborales sin tener que mudarse a grandes ciudades.

Estudiá a tu ritmo y sin dejar tu vida de lado

Con clases en vivo y grabadas, podés organizar tus horarios y compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Además, cada alumno cuenta con mentorías personalizadas, es decir, un docente que lo acompaña y guía en el proceso.

Cursos con salida laboral inmediata

La oferta académica incluye cursos, certificaciones y diplomaturas en áreas con alta demanda laboral como:

Inteligencia Artificial

Salud

Derecho

Finanzas personales

Todo el contenido está actualizado y pensado para aplicarse desde el primer día.

Beneficios que marcan la diferencia

Interacción en tiempo real con docentes y compañeros.

Seguimiento personalizado durante la cursada.

Charlas y webinars gratuitos para seguir aprendiendo.

Certificaciones avaladas por universidades nacionales.

Una oportunidad desde la Patagonia para el mundo

Incursiva pone en el centro a las personas y sus objetivos, acercando una formación moderna, flexible y de calidad, sin necesidad de emigrar. Su apuesta es clara: una educación continua, innovadora y conectada con el territorio.