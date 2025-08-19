La amante de Martín Demichelis contó cómo eran sus encuentros a escondidas de Evangelina Anderson

La separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson fue una de las noticias más comentadas en el mundo del espectáculo y el deporte. Después de varios intentos por recomponer la relación, fue la propia modelo quien confirmó que el matrimonio había llegado a su fin. Sin embargo, en medio de la ruptura comenzaron a circular rumores de una tercera en discordia, y finalmente esa voz se hizo presente públicamente.

Se trata de Tania Sabrina González Ledesma, una azafata que decidió romper el silencio en el programa A La Tarde (América TV). Allí relató cómo conoció al ex director técnico de River Plate y detalló cómo se fueron dando las primeras interacciones entre ambos. Según contó, todo comenzó durante un vuelo en el que Martín Demichelis viajó acompañado de su equipo.

“En el primer vuelo apenas cruzamos un saludo. Ya en el tercero él se mostró más cercano, me pidió un té y después hasta un mate”, recordó la joven. Ese detalle fue el inicio de una conversación más prolongada y, con el tiempo, el paso hacia un vínculo íntimo. “Me llamó la atención que un hombre como él se acercara de esa manera. Nunca me había sucedido algo así”, confesó.

La azafata aclaró que el entrenador no ocultó su situación personal. “Él me dijo que estaba en crisis con su pareja”, aseguró. Esa frase, según relató, fue determinante para que ella aceptara avanzar en la relación sin sentir culpa, a pesar de que Martín Demichelis todavía compartía su vida con Evangelina Anderson.

La relación, según sus palabras, se prolongó durante nueve meses. Durante ese tiempo, no solo compartieron encuentros en hoteles, sino también charlas cotidianas sobre deporte y temas vinculados al club en el que trabajaba el ex futbolista. Incluso llegó a visitar el departamento de Puerto Madero del entrenador y a ingresar en la concentración millonaria.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Tania Sabrina González Ledesma reconoció que la atracción física fue inmediata. “Al principio me gustaba un once, pero después de vernos ya me gustaba treinta. Fue mágico”, expresó con franqueza, generando sorpresa en el estudio.

La confesión no solo confirma las sospechas que rodeaban la ruptura de la pareja, sino que también abre un nuevo capítulo en la historia mediática de Martín Demichelis, quien hoy enfrenta las consecuencias de aquella relación paralela. Mientras tanto, Anderson opta por el silencio y por resguardar a los tres hijos que tiene en común con el ex futbolista.

El testimonio de Tania Sabrina González Ledesma, directo y sin filtros, deja en claro que detrás de la separación hubo algo más que simples diferencias de pareja.