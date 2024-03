El duro relato de Daniel Osvaldo: contó que sufre depresión y adicciones

En la madrugada de hoy, Daniel Osvaldo utilizó las redes sociales para confesar, entre lágrimas, el difícil momento que está atravesando. El ex futbolista de Boca y la selección de Italia relató durante casi 10 minutos que atraviesa una depresión en la que también están involucradas las adicciones, expresó que se siente desesperado y pidió perdón a la gente que lo rodea, incluyendo a Daniela Ballester, su pareja, relación que, según anunció él ayer (también mediante redes), había culminado.

"Hace mucho tiempo vengo lidiando con una depresión muy grande y me hizo caer en algunas adicciones: alcohol y drogas. Estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y lo quería compartir. Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones", especificó Osvaldo en su relato. Además agregó: "Muchas veces, por enojo, vuelvo a caer en esas adicciones y eso destruye a la gente que está a mi alrededor".

Osvaldo siguió profundizando sobre cosas de su actualidad, contando los aspectos cotidianos de la depresión que lo invade: "Prácticamente vivo solo en mi casa, no hago nada productivo de mi vida. A veces no me dan ganas de levantarme de la cama ni de bañarme. En el pasado fui un futbolista de elite, una persona completamente diferente llena de seguridad y confianza. Hoy soy una persona a la cual no reconozco y me está costando mucho salir de esto".

El ex futbolista siguió compartiendo aspectos de su realidad, contando que está sin trabajo y que se le está terminando el dinero: Aún no entiendo como llegué hasta acá, la verdad, pero le puede pasar a cualquiera. No tengo un trabajo estable, me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero es lo de menos, porque yo nací pobre y puedo morir pobre y eso no me importa. Lo que más me duele es que me estoy empobreciendo el alma y yo siempre fui buen amigo y buen compañero", expresó un muy conmovido Dani Stone.

En cuanto a su relación actual con Daniela Ballester, admitió que todo lo que expresó sobre la separación de ambos (había sugerido que había otra persona) no era cierto: "Quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera y estoy muy arrepentido porque seguramente le haya traído problemas a ella en su trabajo y en su vida".

Para finalizar, alentó a quienes tengan un problema similar a compartirlo: "Si ustedes están pasando por lo mismo o tienen un familiar, hablenló. Pidan ayuda. Yo sé que voy a salir y voy a volver a ser el de antes. Hago este video para que al que le interese, que entienda que muchas veces mis actitudes vienen desde un lugar que no puedo controlar, y es muy triste. Al que más hace daño es a mí mismo. Quería decir esto y pedirle perdón a mis amigos, a mi familia, a mis hijos y a Daniela", cerró Osvaldo, en un mensaje que atravesó profundamente al mundo del fútbol y de la farándula.