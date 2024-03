El Porvenir eliminó a Lanús por Copa Argentina

El Porvenir venció por 1 a 0 a Lanús en Florencio Varela el estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Defensa y Justicia, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2024. El gol del equipo de la Primera C lo anotó Julián Quinteros a los 16 minutos del primer tiempo. Su próximo rival saldrá entre Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza y San Martín de San Juan, en duelo cuyano.

El único gol del partido para los de Gerli que le dio el pase a la próxima instancia

El Porvenir vence 1-0 a Lanús por los 32avos de final de la Copa Argentina uD83CuDFC6uD83CuDDE6uD83CuDDF7 con este gol de Julián Quinteros.pic.twitter.com/EZTEa33Ql4 — VarskySports (@VarskySports) March 15, 2024

Después de casi 39 años, El Porvenir y Lanús se midieron por un torneo oficial. Aquella vez Lo ganó "El Porve" 1 a 0, igual que cuando condenó al granate en 1978 a jugar el desempate para no descender a Primera C. Lanús perdió con Villa Dálmine y debió jugar 3 años en esa divisional.

La palabra y la emoción de Julián Quinteros el autor del gol y la clasificación

La emoción de Quinteros, autor del gol de El Porvenir (Primera C, cuarta categoría del fútbol argentino) que sirvió para eliminar a Lanús por Copa Argentina.pic.twitter.com/FlXt5tq1yd — Diego Borinsky (@diegoborinsky) March 15, 2024

No cabe duda que El Porvenir hizo historia eliminando al Granate, en un clásico barrial. No ganaba un partido de la Copa Argentina desde 2014 (2-0 a Talleres de Remedios de Escalada). No derrotaba a Lanús desde 1984, por la Primera B.