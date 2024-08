El plantel de Cipolletti estuvo "tirado" 5 horas en la ruta

Otra vez el colectivo que trasladó a Cipolletti tuvo un desperfecto y el plantel que retornaba desde Rincón de los Sauces tras jugar el partido correspondiente a la cuarta fecha de la Fase Reválida del Torneo Federal A 2024 ante el equipo del norte neuquino, quedó varado por más de cinco horas en pleno corazón de Vaca Muerta.

A cinco kilómetros del cruce entre las rutas provinciales 7 y 5, el micro volvió a tener inconvenientes mecánicos. La correa de la bomba de agua se rompió antes de llegar a Añelo y entonces el viaje se vio interrumpido. Fue clave la intervención de Leonardo Sánchez, fotógrafo de la página partidaria Cipo Pasión, venía justo detrás del bus y fue quien llevó al chofer a la localidad petrolero para buscar una solución, mientras el plantel esperó arriba del colectivo.

Sánchez comentó a un medio zonal que "veo parado el colectivo, frené y vi que arrancó, iba muy despacio, lo dejé que me pase (yo en la banquina) y volvió a frenar. Ahí pare y pregunté qué pasaba, si podía ayudar o necesitaban algo. Se le rompió la correa de la bomba de agua y el chofer me pidió si lo podía llevar a Añelo. Ahí consiguió una que no era la medida pero nos quedamos recorriendo y llamando gente".

Luego aclaró que "como trabajo en la zona, realicé algunos llamados que nos ayudaron. Cuando estábamos por volver al colectivo para poner la correa, lo llamaron al chófer para avisarle que una persona llevaba la correa que correspondía estaba a 20 minutos de Añelo", relató

El equipo de titular que ayer empató con Deportivo Ríncón y luego quedó varado en la ruta

Cerca de las once de la noche el colectivo arrancó de nuevo rumbo a Cipolletti, la delegación llegó casi a las dos de la mañana, con el fastidio lógico. Ya que se volvió a dar la misma circunstancia que en el retorno desde Comandante Nicanor Otamendi.

Los jugadores y cuerpo técnico mostraron su disconformidad, más allá de no hacerlo publico, que en dos viajes seguidos, con la misma empresa, en el mismo micro volvió a suceder lo mismo.