Murió un preso condenado por abusador en el Penal 2 de Roca: investigan si fue por un problema de salud

Un preso murió en el Establecimiento de Ejecución Penal II de Roca y generó un fuerte operativo interno mientras se activaban los protocolos habituales ante este tipo de situaciones. Según confirmaron fuentes judiciales, el interno fallecido fue identificado como Dionisio Antinao, un hombre mayor que cumplía condena por abuso sexual y estaba alojado en el pabellón 14, exclusivo para agresores sexuales.

Los compañeros de celda fueron quienes se dieron cuenta de que Antinao no reaccionaba y avisaron de inmediato a las autoridades, que constataron su muerte. Desde la fiscalía indicaron que la muerte podría haber estado vinculada a una afección de salud preexistente, aunque se iniciará una investigación completa para determinar todas las causas. Incluso se solicitó la realización de la autopsia para confirmar las causas, pero no se confirmó.

La fiscal de turno, Yamila Vera, ordenó revisar el historial médico del interno y la atención que recibía dentro del penal. Según fuentes cercanas a la investigación, Antinao sufría problemas de salud que podrían haber derivado en su muerte, con un cuadro severo de diabetes y disfunción cardíaca.

El pabellón 14 del Penal 2, recientemente inaugurado, cuenta con 14 celdas, una celaduría y un pabellón de visitas. Fue diseñado para separar a los internos acusados o condenados por delitos sexuales del resto de la población carcelaria y ofrecer un espacio más amplio para que cumplan su condena.

Fuentes del penal destacaron que, aunque el pabellón está diseñado para ofrecer mayor control y seguridad, los internos con enfermedades crónicas son monitoreados de manera especial. En este caso, se revisará si las medidas de cuidado fueron suficientes y si la atención médica dentro del penal respondió de manera adecuada.