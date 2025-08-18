Antes de las legislativas, el campo reclamó retenciones cero

En las exposiciones rurales de Venado Tuerto y Junín, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, reclamó al Gobierno nacional por más obras de infraestructura y la eliminación de impuestos distorsivos, como las retenciones e Ingresos Brutos. Los planteos del dirigente se dieron en un contexto de fuerte expectativa hacia las próximas elecciones legislativas.

“El sistema actual es un freno para el crecimiento productivo. Es imprescindible una reforma tributaria que elimine impuestos como Ingresos Brutos, el Inmobiliario Rural y el Impuesto al Cheque”, afirmó Castagnani. A la vez, reiteró el pedido histórico de CRA: “No vamos a renunciar a la eliminación total y definitiva de los derechos de exportación”, dijo en relación a las retenciones.

El ruralista reconoció algunos avances de la actual gestión, como la baja de la inflación y la reducción de retenciones a las economías regionales, aunque remarcó que todavía “falta mucho por hacer”. También cuestionó el sistema laboral vigente, al que calificó como “una fábrica de desocupados” debido a la “industria del juicio que multiplica el trabajo marginal”. En paralelo, exigió una política pública firme contra la inseguridad rural y defendió al INTA y al SENASA, reclamando reformas que fortalezcan su rol.

Finalmente, Castagnani convocó a la juventud a involucrarse más en la vida pública y subrayó que el campo está dispuesto a acompañar el crecimiento del país, pero advirtió que para lograrlo “se necesitan reglas claras, previsibilidad y un Estado que acompañe”.