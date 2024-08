Ya sin Julián, el City venció al Chelsea de Enzo

Volvió la Premier League y, en el duelo que cerraba la primera jornada, se enfrentaban dos animadores del torneo. Con la ida de Julián Álvarez consumada, Manchester City inició una nueva campaña sumando de a tres al ganarle 2-0 al Chelsea de Enzo Fernández en Stamford Bridge. Los tantos de los Citizens los marcaron el noruego Erling Haaland y el croata Mateo Kovacic.

El equipo de Pep Guardiola abrió la cuenta en el primer tiempo, de la mano de su goleador. A los 18 minutos, Haaland recibió en el área, se hizo lugar para el remate ante la marca de Marc Cucurella y definió por encima de la salida de Robert Sánchez para poner el 1-0. Los números del noruego son tremendos: es el gol número 91 que marca en 100 partidos con Manchester City.

UNA NUEVA TEMPORADA Y HAALAND SIGUE HACIENDO GOLES: 1-0 VS. CHELSEA.



uD83DuDCFA Mirá la #Premier por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/EU9FApzNgx — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2024

Los Blues, donde Enzo Fernández fue capitán y disputó la totalidad del encuentro, tuvieron sus ocasiones para igualar, incluido un gol de Nicolas Jackson que fue correctamente anulado por offside. No obstante, la efectividad hace un buen tiempo que no es una virtud del elenco londinense y, tras eso, un nuevo gol del City iba a caer sobre el final para sentenciar el partido. Kovacic activó la "ley del ex" con un remate lejano ante el que Sánchez no mostró la mejor resistencia y decretó el 2-0 final para los de Guardiola, que arrancan la defensa del título sumando de a tres en Stamford Bridge.

¡UN GOLAZO QUE NO SE FESTEJA! Kovacic clavó un gol sensacional, para el 2-0 del City, pero no lo celebró por su pasado en el Chelsea.



uD83DuDCFA Mirá la #Premier por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/qkKhpCklsr — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2024

La tremenda racha del City en Premier

Con el triunfo del día de hoy, los Citizens alcanzaron la gran estadística de diez victorias consecutivas por Premier League entre la campaña pasada y la actual. La igualdad contra el Arsenal, 0-0 en marzo de este año, fue el último duelo que los de Manchester no ganaron por este torneo, racha que fue clave para obtener su cuarto título domésitico consecutivo.

Además de esto, el City ostenta una racha invicta que todavía es más destacable: todavía no perdió por Premier en 2024, y su última derrota en el certamen data de más de ocho meses. El que lo venció fue el Aston Villa de Dibu Martínez, que le ganó 1-0 el pasado 6 de diciembre. Desde allí 19 victorias y 4 empates para el vigente campeón de una liga inglesa que espera volver a tener en sus vitrinas en 2025.