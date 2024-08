Polémica en la Copa Davis: qué pasó entre Coria y Zeballos

El equipo argentino de tenis sufrirá una importante baja de cara a la fase de grupos de las Finales de Copa Davis luego de que Horacio Zeballos declinara participar y saliera a decir públicamente que no tiene una buena relación con el capitán Guillermo Coria. Luego de estas declaraciones, el Mago salió a responderle al doblista número 1 del mundo y la polémica sigue latente.

Todo comenzó hace unos meses, por la decisión de Coria y la Asociación Argentina de Tenis de dejar afuera a Zeballos de los Juegos Olímpicos de París 2024. Desde allí algo se rompió de parte del tenista, que ocupa la cima del ranking ATP de dobles junto al español Marcel Granollers y cuando el capitán se comunicó con el jugador, no para convocarlo definitivamente, sino para saber si estaría disponible para la Copa Davis, el jugador de 39 años rechazó la convocatoria y expuso públicamente sus diferencias con el capitán.

"Mi relación con él no es buena. Cada uno piensa de forma diferente y tiene sus motivos que son completamente opuestos y eso hace que a mí me cueste respetar su palabra", expresó Zeballos, que profundizó en los motivos de su baja: "En este momento me cuesta poder compartir la visión con Coria. Me pregunto qué cambió desde hace tres o cuatro semanas (haciendo referencia a los Juegos Olímpicos) al día de hoy. Yo tenía el mismo ranking, el equipo de Machi y Molto (Máximo González y Andrés Molteni) sigue siendo muy bueno. Me cuesta ver las cosas que me plantea, llegamos a los roces y eso no le hace bien al equipo ni a mí".

Guille Coria llamó a Horario Zeballos para convocarlo al equipo de Copa Davis que jugará en Manchester. El marplatense no aceptó:

"Mi relación con Coria no es buena, no podría respetar su palabra y no le haría bien al equipo. Prefiero darle prioridad a mi familia y estar en casa"

Ante esta situación conflictiva, el capitán argentino intentó calmar la situación y explicó: "Ninguno dijo que no estaba disponible y en estos días nos comunicamos con cada jugador. La charla que tuvimos con Horacio fue para saber si va a estar disponible y él ya hizo pública terminada la conversación cuál era su postura". Además, negó tener problemas con Zeballos, y aseguró "haber aprendido" de los errores de su pasado como jugador: "Quiero aclarar que no tengo ningún problema personal con Zeballos. Tengo los años suficientes como para haber aprendido los errores del pasado, esas cosas le causan mucho daño al tenis argentino".

En cuanto a la no convocatoria de Zeballos a los Juegos Olímpicos, el Mago comentó: "Todos sabían que le íbamos a dar mucha importancia y prioridad al compromiso de los jugadores con la Copa Davis. Todas las series nos manejamos así. Lamentablemente no pudimos contar con él en dos de las últimas tres series que fueron muy importantes y nos jugábamos muchas cosas. Él tomó una decisión y aunque uno no esté de acuerdo tiene que aceptar lo que decide un jugador", concluyó el capitán argentino. Por ahora, la disputa sigue abierta pero lo seguro es que Argentina no contará con su mejor doblista en la Copa Davis.