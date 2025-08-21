“Estuvimos juntos en…”: Zaira Nara reveló la verdad de su encuentro con Nico Furtado

Hace algunas semanas, se comenzó a viralizar en las redes sociales imágenes de Zaira Nara muy cercana a Nico Furtado en lo que fue una fiesta llevada a cabo en Ibiza. Teniendo en cuenta que se encuentra soltera, los rumores no tardaron en estallar. Ahora, a varios días de que salieran a la luz estas fotos, decidió romper el silencio y contar por primera vez cómo fue el encuentro con el actor uruguayo.

Se debe a que en su paso por Europa, donde coincidió con varias figuras argentinas y, sin buscarlo, terminó vinculada a Nico Furtado. Las fotos en un evento, las miradas cómplices y la insistencia de las redes alcanzaron para instalar la versión de un nuevo romance entre ellos. Ante estos rumores que se generaron, la modelo se tomó su tiempo y luego de más de una semana decidió hablar sobre lo ocurrido.

De regreso en Buenos Aires, Zaira visitó LAM y allí decidió poner fin a las especulaciones. “Yo estoy muy bien, muy feliz, la verdad. Tuve un tiempo que traté como de resguardarme un poco de todo lo que es los medios, la exposición, porque termina pasando. Por lo menos a mí me pasa que me preguntan por todo lo que pasa alrededor de mi familia y muchas veces eh la verdad es que mi respuesta es no me quiero involucrar”, comenzó explicando con calma.

La pregunta sobre Nico Furtado no tardó en llegar y fue entonces cuando Zaira Nara se mostró firme. “No, que nada que ver la verdad. Entiendo que estoy soltera, justo estábamos con Caro en una fiesta de las que siempre te piden fotos y nos hacemos fotos. Me parece que si hubiera algo para esconder no me hubiera hecho fotos”, respondió, desestimando cualquier posibilidad de romance con el actor.

Para reforzar su postura, la modelo sumó un detalle más: “O sea, me parece que si hubiera algo para esconder, yo no estaría haciendo fotos, pero entiendo que estando soltera te vinculen, pero nada más que eso". Con esa frase, buscó cerrar la puerta a los rumores que habían circulado durante días en redes y portales.

De esta manera, Zaira Nara se mostró relajada y contundente a la hora de marcar que sólo son rumores. La separación de Facundo Pieres sigue siendo un tema sin demasiadas explicaciones, pero en lo que respecta a Nico Furtado, la historia parece no tener más hilo en el carretel. Sólo posaron juntos para las cámaras pero lejos están de concretar un romance.