Colectivero dio positivo en el test de alcoholemia, en Neuquén

Un colectivero interurbano fue detectado con alcoholemia positiva durante un operativo de tránsito realizado esta madrugada en Centenario, destacándose como el caso más preocupante entre los vehículos retenidos. El procedimiento se llevó a cabo en el acceso Jaime de Nevares y Fernando Rivas, a pocos metros del puente interprovincial que conecta la localidad con Cinco Saltos.

Entre las 6 y 9 horas, agentes de la Dirección de Tránsito, junto a Policía de Comisaría 5ta, División Tránsito de Villa Obrera y la Agencia de Seguridad Vial Nacional, realizaron un total de 16 actas contravencionales. Además del colectivo, fueron secuestrados 4 autos por alcoholemia positiva, todos conducidos por varones, siendo la dosis más alta registrada 0,80 mg/dl, y se retuvieron 5 licencias de conducir.

El Director de Tránsito, Carlos Torres, subrayó la gravedad del caso del chofer del colectivo:

“Los operativos de control que realizamos corresponden al cumplimiento de leyes y ordenanzas, donde lo primordial es preservar las vidas de quienes conducen y de terceros potenciales víctimas de siniestros viales”.

Asimismo, Torres remarcó que: