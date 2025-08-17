Manuel Lanzini, a un paso de convertirse en nuevo jugador de Vélez

El mercado de pases empieza a sacudir Liniers. Manuel Lanzini está a un paso de convertirse en refuerzo de Vélez, luego de haber quedado sin lugar en River Plate. El mediocampista de 32 años ya acordó de palabra su llegada al Fortín y solo restan resolver cuestiones contractuales para que se concrete su incorporación.

Después de un semestre irregular, en el que disputó apenas 539 minutos en 14 partidos, Marcelo Gallardo decidió no tenerlo más en cuenta. Ante ese panorama, la dirigencia de River aceptó negociar y Vélez avanzó con rapidez para quedarse con un jugador de jerarquía y experiencia internacional.

La llegada de Lanzini se suma a la inminente incorporación de Rodrigo Aliendro, otro de los apuntados por Guillermo Barros Schelotto para reforzar la mitad de la cancha. El entrenador dio el visto bueno y considera que el ex West Ham puede ser una pieza clave en la creación de juego.

De esta manera, Lanzini volverá a vestir otra camiseta del fútbol argentino tras su paso frustrado por River en este segundo ciclo. Si no surgen imprevistos, en los próximos días será presentado oficialmente en el José Amalfitani como flamante jugador de Vélez.