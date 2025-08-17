Partidos políticos contrarreloj para cerrar sus listas de candidatos

Los principales espacios políticos de todo el país terminaban por estas horas de definir las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales en los 24 distritos, antes de que venza el plazo para presentar las nóminas en la Justicia, que se cumple este domingo a la medianoche.

La Alianza La Libertad Avanza (LLA) presentará candidatos en todos los distritos y completó los casilleros de la Ciudad y Buenos Aires, aunque aún restaban definir algunos lugares.

En CABA, el oficialismo competirá con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como cabeza de la lista de senadores, secundada por el economista Agustín Monteverde. Los libertarios llevarán a Alejandro Fargosi como primero en la lista de diputados nacionales, seguido por Patricia Holzman, Nicolás Emma y Sabrina Ajmechet. En el quinto y sexto lugar estarán Fernando De Andreis y Antonela Giampieri.

En Buenos Aires, la lista será encabezada por el diputado José Luis Espert, seguido por la conductora de televisión Karen Reinhardt y el diputado del PRO Diego Santilli. Entre los candidatos del oficialismo también figura el ministro de Defensa, Luis Petri, primero en la lista de diputados nacionales por Mendoza.

Por su parte, Fuerza Patria logró la unidad con el Frente Patria Grande de Juan Grabois, que será tercero en la lista de diputados nacionales por Buenos Aires encabezada por Jorge Taiana. La nómina incluye a Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (h), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzman y Nicolás Trotta.

En la Ciudad, Itaí Hagman encabezará la lista de diputados nacionales, seguido por Kelly Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora, mientras que Mariano Recalde buscará renovar su banca en el Senado.

El espacio Provincias Unidas, que reúne a gobernadores y se presenta como tercera opción, tendrá como candidato al exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, líder de la lista de diputados en esa provincia.

Las alianzas políticas tienen tiempo hasta la medianoche de este domingo para presentar oficialmente los nombres de los postulantes ante la Justicia Electoral, de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Dato adicional: En total, más de 1.200 candidatos competirán en todo el país por los 257 cargos de diputados y 24 de senadores nacionales.