Gloria Ruiz, cada vez más aislada: su primera candidata a senadora renunció tras el escándalo del robo de quesos

El panorama electoral se complicó aún más para Gloria Ruiz, la ex vicegobernadora destituida, luego de que su principal aliada, Marisa Roxana Torres San Juan, presentara su renuncia “inamovible y formal” a la candidatura como primera senadora por Desarrollo Ciudadano. La salida, oficializada este domingo, dejó a Ruiz prácticamente sin respaldo político en la provincia, a pocas semanas de las elecciones del 26 de octubre.

La dimisión de Torres San Juan estuvo motivada por el escándalo que rodea a su hijo, Cristian Javier Poblete Torres, acusado de integrar un esquema de robo hormiga en el supermercado La Anónima de Plottier. El hecho, descubierto el pasado 10 de agosto, dejó al descubierto mercadería escondida en cartones destinados a ser retirados como basura, valuada en más de 2,5 millones de pesos.

El golpe político fue inmediato. Torres San Juan no solo era candidata, sino también la mano derecha de Ruiz desde sus tiempos como intendenta de Plottier. Su salida dejó debilitado al espacio, que ya enfrentaba cuestionamientos por las causas judiciales que pesan sobre la propia Ruiz: la compra de una camioneta de lujo, un terreno y gastos sin justificar en la Legislatura.

Con la renuncia de su principal compañera de ruta, Ruiz se encuentra cada vez más aislada, sostenida únicamente por su candidatura a diputada nacional. Su postulación es posible porque la ley de Ficha Limpia solo tiene alcance provincial y no a nivel federal, lo que le permite competir pese a los procesos judiciales abiertos en su contra.

El caso generó ruido en el escenario político neuquino y dejó a Desarrollo Ciudadano al borde de la irrelevancia electoral. Sin aliados sólidos, con un frente diezmado y bajo el peso de los escándalos, el partido de Ruiz enfrenta una campaña cuesta arriba y con pocas chances de recuperar la confianza de la ciudadanía.