En la previa del duelo que Boca jugará frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, el mal clima dentro y fuera de la cancha que vive el Xeneize se trasladó a la concentración. Se vieron pasacalles con mensajes intimidatorios para los futbolistas en las inmediaciones del hotel donde estaban alojados.

“La camiseta de Boca se tiene que transpirar” y “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”, fueron los textos que quedaron colgados de lado a lado de una calle muy transitada sin que nadie pudiera advertir la situación previamente. Así, cada integrante de la delegación que corrió la cortina de la habitación pudo advertir los textos y seguramente fue comentario en más de una sobremesa.

A la extensa e histórica racha de partidos sin victorias en forma consecutiva que acumula, con 12 encuentros sin sumar de a tres, más el clima interno tenso luego de la disolución del Consejo del Fútbol, Boca le suma este episodio en donde, lejos de la La Bombonera, igualmente los seguidores del Xeneize se expresaron en contra de sus futbolistas.

No hubo registro de los autores

Suena raro que ni la seguridad privada ni la pública hayan impedido que los pasacalles se mantuvieran el tiempo suficiente como para viralizarse. Rápidamente, el hecho quedó registrado en diferentes celulares y redes sociales, sumando un nuevo capítulo a este previa que encima tiene toda una complejidad deportiva ya que Independiente Rivadavia suma 4 puntos y pelea por meterse en alguna copa internacional para el 2026.