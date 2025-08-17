Lanús se subió a la punta y Defensa salvó un empate con sabor a poco

Los primeros partidos del domingo dejaron emociones repartidas en el Torneo Clausura 2025. En La Plata, Lanús venció 2-1 a Gimnasia (LP) y se trepó a lo más alto de la Zona B luego de comenzar el duelo en desventaja. Por otro lado, Defensa y Justicia debió conformarse con un empate ante Newell’s en Florencio Varela ante un equipo alternativo que la Lepra presentó pensando en el clásico rosarino.

En el primer duelo, Gimnasia se había adelantado con el tanto de Marcelo Torres, sin embargo el Granate reaccionó en el complemento: primero el central José Canale y, más tarde, Franco Watson dieron vuelta la historia para los de Mauricio Pellegrino, que sellaron así el 2-1 y son los nuevos punteros de la Zona B, a la espera de lo que ocurra con River en su duelo ante Godoy Cruz.

Newell's y Defensa repartieron puntos

Por su parte, en el Norberto Tomaghello, el Halcón de Mariano Soso y la Lepra terminaron igualados. El visitante empezó arriba por el colombiano Jherson Mosquera, que puso en ventaja a los de Cristian Fabbiani tras un cabezazo certero. Sin embargo, antes del descanso, el chileno César Pérez clavó un golazo que selló el 1-1 definitivo. Aunque Defensa manejó más la pelota, no logró quebrar la resistencia rosarina y debió conformarse con el punto.

Con estos resultados, Lanús se consolida como líder de su grupo, mientras que Defensa y Justicia mantiene su invicto en casa. La próxima fecha tendrá duelos calientes: el Halcón visitará a Barracas Central, Newell’s afrontará el clásico con Central en el Gigante y Lanús se medirá con River en un choque de alto vuelo.