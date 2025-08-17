En la continuidad del Torneo Clausura, hay cambios en la cima de la Zona A. Estudiantes de La Plata cayó 3-2 en su visita a Banfield tras ir ganando 2-0, y está dejando la punta a manos de Barracas Central, que iguala 1-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Los tantos del Pincha los marcaron Santiago Arzamendia y Román Gómez ante un Taladro que en el segundo tiempo reaccionó por Rodrigo Auzmendi, Gonzalo Ríos y Martín Río. Por su parte, el Guapo estaba arriba por el tanto de Javier Ruiz, pero los santiagueños igualaron por intermedio de Lucas Abascia.

Banfield 3-2 Estudiantes, los goles

La primera mitad, la superioridad fue de un Pincha que parecía encaminar una nueva victoria. Pisando los 20 minutos del encuentro, el lateral paraguayo estableció la ventaja para los de Eduardo Domínguez con un gran remate desde lejos. Después de una recuperación de Santiago Ascacíbar, recibió y comenzó un recorrido por la izquierda que culminó con un tiro fortísimo por abajo al palo lejano de un Facundo Sanguinetti que nada pudo hacer.

A muy poco del descanso, un Estudiantes que circulaba bien la pelota plasmó aquella superioridad en el marcador con un nuevo tanto de gran factura. Después de una serie de pases, Facundo Farías recibió en la medialuna del área y puso un pase exquisito por arriba de la defensa para la llegada de Román Gómez, que sorprendió desde atrás y no falló en el mano a mano con Sanguinetti, decretando el 2-0 que desató la alegría visitante y el enojo de los hinchas de Banfield, que empezaron a descargarse contra sus jugadores.

En el segundo tiempo se vio una reacción de Banfield, que a los 10 minutos logró acercarse en el marcador. Un centro desde la izquierda de Ignacio Abraham fue desviado en el camino y le quedó a Rodrigo Auzmendi, que anticipó en el área para establecer el 1-2 y, de paso, seguir agrandando su cuenta goleadora en el campeonato (lleva tres tantos y es el máximo artillero del Taladro).

Los de Pedro Troglio se entusiasmaron con aquel arranque y, apenas siete minutos más tarde, llegó el 2-2 a través de uno que saltó del banco de suplentes. Auzmendi ganó en un córner y la bajó para que Lautaro Ríos, sin marca y por el área chica, la mandara de cabeza al fondo de la red. Lo que era disconformidad total de los hinchas locales pasó a ser ilusión y euforia por un empate impensado.

La ráfaga verde se extendió y, apenas dos minutos después, se llevó puesto a un Estudiantes desconcentrado. Otro centro, esta vez desde la derecha de Frank Castañeda, fue conectado por Martín Río, que llegando desde atrás metió un cabezazo al ángulo inatajable para Fernando Muslera y completó la remontada de un Banfield que pasó de ser reprobado y hundirse en el descenso a sacar un triunfo indispensable para sus aspiraciones de mantener la categoría.

Barracas igualó en Santiago y es puntero

Con la derrota de Estudiantes, el Guapo sacó un punto ante Central Córdoba y es el único puntero de la Zona A. Un gol de gran factura de Javier Ruiz adelantó a los de Rubén Insúa, que sin embargo no pudieron sostener la ventaja al final. Después de un pase atrás de Facundo Bruera, el volante surgido en Independiente encaró hacia el medio, se sacó un hombre de encima y calibró la mira con un disparo bajo al palo derecho que fue imposible para Alan Aguerre.

La igualdad del Ferroviario llegó en el complemento a través del capitán Abascia, que ganó de cabeza tras un córner de Braian Cufré y, luego de una salvada en la línea de un futbolista rival, tomó el rebote e igualó las acciones con un disparo de zurda. Fue 1-1 en el Madre de Ciudades, resultado que conformó a ambos. Los santiagueños conservan su invicto y marcan séptimos con 7 unidades, en tanto que Barracas llega a los 12 puntos y se estableció en la cúspide del Grupo A.