Por la 5ª fecha del Nonagonal en el Federal A por el ascenso a la Primera Nacional, Cipolletti y Villa Mitre empataron 0 a 0 en La Visera y de esta manera ambos siguen afuera de la clasificación transitorias, aunque aún con chances matemáticas de avanzar.

Para el Albinegro fue el tercer partido sin goles en esta segunda fase, luego de una primera parte brillante en la que se convirtió en el mejor equipo de la categoría.

Hoy, luego de lo que fue derrota en la última jugada en su visita a Deportivo Rincón de la semana pasada, se jugaba mucho ante su gente, pero terminó repartiendo puntos y cargándose de urgencias para lo que resta.

Durante el complemento, hubo dos goles anulados para el local. Uno de ellos a su goleador, Cristian Ibarra por mano en el momento de controlar la pelota ante un rebote dentro del área. La decisión de Cristian Rubino generó protestas, incluso el técnico Daniel Cravero vio la roja. La otra por una posición adelantada del mediocampista Andrés Almirón que ingresó desde el banco de suplentes.

Además, el árbitro del partido decidió expulsar a Ricardo Dichiara, el delantero que había ingresado a los 6 del complemento, apenas 32 minutos más tarde. Es el segundo encuentro como local en que Cipo pierde al centro delantero por expulsión. Anteriormente, quien había visto la tarjeta roja fue Nicolás Parodi contra Kimberly.

La próxima fecha tendrá a Cipolletti visitando a Costa Brava en La Pampa. Con nueve puntos por jugar, la excursión se presenta determinante para los rionegrinos que tienen 4 puntos y están a 3 de la línea que divide a los 4 mejores, los que avanzarán a la tercera ronda.

Resto de la fecha

La fecha número 5 del Nonagonal A del Federal se completó con la derrota del Deportivo Rincón en Monte Maíz contra Argentino por 2 a 0, la victoria del lídera Olimpo en casa contra Costa Brava por el mismo resultado y el empate 1 a 1 que había sellado el sábado Atenas de Río Cuarto y Ciudad Bolívar. Libre quedó Kimberley.

De esta manera, Olimpo manda con 11, lo sigue Argentino con 9, Bolívar 8, Atenas 7, Costa Brava 5, Deportivo Rincón 5, Cipolletti 4, Villa Mitre 2 y Kimberley 1.