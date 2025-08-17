En el arranque de La Liga, hubo un inicio agridulce para Atlético Madrid, que a pesar del golazo de Julián Álvarez perdió 2-1 en su debut ante Espanyol. El '9' de la Selección Argentina, que fue uno de los tres argentinos que estuvo desde el inicio junto a Thiago Almada y Giuliano Simeone, marcó un tanto espectacular de tiro libre para poner arriba a los de Diego Simeone, que sin embargo terminaron perdiendo ante los catalanes, que lo dieron vuelta en el complemento.

El genial tiro libre de Julián Álvarez

Recostado hacia la izquierda, ideal para el perfil diestro del ex River y Manchester City, el Araña tomó la pelota y ejecutó el remate de una forma inmejorable: la pelota viajó al ángulo superior del palo que cubría la barrera y se transformó en el 1-0 parcial con que el equipo de Diego Simeone se imponía en su visita a los Periquitos.

El punta de 25 años ya había hecho dos tantos de tiro libre con el Manchester City en 2023, frente al Estrella Roja en la Champions League y al Wolverhampton en la Premier League. Tras su llegada al Atlético, el Araña acumula goles de falta directa, el más reciente frente al Betis durante la penúltima fecha de la pasada edición de La Liga. Antes le convirtió por esa vía a Sparta Praga en la fase de grupos de la última edición de la Champions. A falta de diez minutos, Álvarez fue reemplazado en un equipo madrileño que no pudo sostener su buen primer tiempo y ya estaba igualando 1-1. Luego de la salida del cordobés, los locales terminaron consumando la remontada.

El tiro libre perfecto de Julián Álvarez no le alcanzó al Atlético Madrid. (Foto: AS)

Espanyol lo dio vuelta

La noche no iba a ser la esperada para el Colchonero pese al tanto de Julián. A veinte minutos del final, el conjunto catalán empató de pelota parada a través de uno de los que ingresó en la segunda mitad. Un centro de Edu Expósito al segundo palo encontró la llegada de Waldo Rubio, que se lanzó y alcanzó a empujarla para el 1-1.

Faltaban solamente 7 minutos cuando llegó el tanto que sacudió a los presentes en el estadio Cornellà-El Prat. Un centro desde la derecha de Omar El Hilali encontró la cabeza de Pere Milla, que anticipó a su marcador y su testazo bombeado venció la resistencia de Jan Oblak, haciendo realidad la remontada y el triunfazo para Espanyol, que dio la primera gran sorpresa en este inicio de La Liga.