Dura derrota y eliminación de Argentina ante Alemania en el Mundial Sub-20 femenino

Alemania derrotó por 5 a 1 a la Argentina, en cotejo correspondiente a los octavos de final del Mundial Femenino Sub 20 de Colombia. Con esta victoria el elenco alemán pasó a la siguiente instancia de la competencia donde se cruzará con Estados Unidos. Para el seleccionado albiceleste, pese a la dura goleada sufrida en contra, la actuación en el certamen ecuménico fue histórica, ya que nunca se había podido pasar de la primera ronda.

El encuentro tuvo por escenario al estadio Metropolitano de Bogotá, en la capital del país caribeño. Mathilde Janzen, Nachtigall en dos oportunidades, Bender y Zicai marcaron los tantos de las ganadoras. Delfina Lombardi, señaló el único tanto nacional.

Antes de los 6 minutos llegó la apertura del marcador para el conjunto europeo. Un rebote en una mala salida, favoreció a Mathilde Janzen, que sin complicación puso el primero, con un remate cruzado lejos del alcance de la golera albiceleste Paulina Aprile de Rosario Central.

Primer gol del encuentro

A los 23 minutos fue Nachtigall, la número diez, la que amplió el marcador para las europeas.

El tercero, solo unos minutos después fue de Bender y puso todo cuesta arriba para Argentina. Que tiró una jugada, tratando de forzar una posición que no pudo llegar.

Para colmo de males, se lesionó la figura más importante del elenco albiceleste, Kishi Núñez, la goleadora de Boca Juniors que retiró llorando.

Posteriormente llegó el cuarto del representativo teutón. Golazo de Nachtigall.

Antes de la finalización de la etapa. Argentina llega al descuento. Golazo de Delfina Lombardi para poner el 1-4.

Las chicas de Meloni mejoraron en el final de la etapa. Y se llevaron por delante a sus rivales. En la última jugada, hubo una acción que dejó toda la sensación que el cabezazo de la argentina Rodríguez, habría sobrepasado la línea.

En el complemento las acciones fueron más parejas. Alemania no quería, Argentina no podía y así se desarrolló el complemento. Con un par de atajadas de golera albiceleste Paulina Aprile de Rosario Central, 16 años y un futuro más que promisorio. A pesar de ello no pudo evitar la quinta caída. Que llegó promediando la etapa por intermedio de Zicai. A esta altura ya estaba todo sentenciado.

No hubo equivalencias en el juego, las europeas fueron superiores. Para Argentina, quedará el sabor amargo de ser superadas por un equipo superior. En en balance positivo, habrá que acotar que se accedió por primera vez a otra instancia, algo impensado tiempo atrás en el fútbol femenino nacional en esta y todas las divisionales.