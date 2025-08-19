“Me quedé sin freno y tuve que tirar el auto a 250km/h”, dijo el piloto que volcó en Roca

El fin de semana el autódromo de Roca recibió una fecha del TC 2000 y otras categorías teloneras. En plena carrera de la Fiat Competizione, el piloto local Juan Ignacio Álvarez perdió los frenos a más de 200 kilómetros por hora y terminó protagonizando un vuelco espectacular, donde solo sufrió una fractura de clavícula y golpes sin complicaciones.

El impactante video recorrió todo el país y dejó en alerta al mundo del automovilismo. Juan Álvarez fue trasladado rápidamente al hospital donde quedó internado hasta el mediodía de hoy martes, confirmado que solo sufrió fractura de clavícula y dolores en los empeines del pie. “Recuerdo todo, no tuve nunca pérdida de conocimiento. Me quedé sin freno, cuando apreté el pedal se fue para abajo, y cuando tomé la decisión de tirar el auto estaba a 250 kilómetros por hora”, expresó al programa Grito Sagrado que se emite por AM550.

“Fue todo muy rápido, en ese momento no te da tiempo a pensar, entras en trance. Yo voy pensando en nada, metido en la carrera, y desde que tiré el auto hasta que terminé de volcar trate de no sacar las manos de mi cuerpo, no alcancé a agarrarme de los cinturones. No pensé que iba a volar pero el piano me jugó una mala pasada”.

El experimentado piloto recordó otros tipos de vuelcos que sufrió compitiendo en el Rally regional, “Tuve un accidente a 160 kilómetros en Huergo, aquella vez golpeando contra la barda, agregando además que “debo haber volcado 9 veces” , recalcando que este tipo de golpes le dio la sabiduría para ponerse cuando sucede este tipo de hechos.

El piloto agradeció el gran accionar de la organización, preocupación de los diferentes sectores, en especial de la Asociación Argentina de Pilotos. Ahora ya piensa en lo que viene “Me estoy preguntando cuanto me llevará volver a apretar el cinto por la clavícula. En la carrera de 30 días de la Monomarca Gol no voy a estar, pero en 50 días quiero estar de vuelta”, culminó.

La entrevista completa con el piloto Juan Álvarez en Grito Sagrado: