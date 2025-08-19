Ex capitán de Los Pumas rompió el silencio: cuestionó los valores del rugby

Agustín Creevy, el jugador con más presencias en la historia de Los Pumas, se despidió del rugby profesional este fin de semana con la camiseta de San Luis en la derrota ante Belgrano por el URBA Top 12. Tras 40 años de carrera y 110 partidos oficiales con la Selección argentina, el exforward y capitán de la Albiceleste durante nueve años hizo un fuerte descargo sobre el deporte que lo vio brillar.

“No jugué toda mi vida por plata, jugué porque me gustaba. Pero hay mucha gente hija de puta dentro del rugby, como en cualquier lado”, lanzó Creevy, cuestionando los valores que se predican dentro del ambiente. El platense señaló además que la cuestión no es exclusiva del rugby:

“¿Sabés cuántos clubes pobres hay jugando al rugby y cuánta gente salió de la calle por jugar al rugby? Pasa con todo, no es solamente el rugby. Hay gente hija de puta dentro del rugby como afuera, como en el fútbol, como en cualquier lado”.

El ex Pumas también apuntó a la supuesta superioridad que a veces se intenta imponer desde los códigos del deporte: “Te hacen sentir en una superioridad que no va. Principios también tiene el fútbol, el vóley y vos en tu casa”, afirmó.

Creevy, además, se refirió a casos polémicos que marcaron al deporte, como el asesinato de Fernando Báez Sosa: “Era gente que decía jugar al rugby, que se agarraba de los valores, pero el valor del rugby es el mismo que el de todos los deportes. No somos extraterrestres”.

Por último, el ex jugador opinó sobre el homenaje de la Selección argentina a Diego Armando Maradona tras su fallecimiento: “No jugué en ese partido, no estaba. Fue evitable, sí. A nivel institución se debería haber hecho algo, a nivel equipo también. Fue un golpe muy grande”.