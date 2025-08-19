La decisión que tomó Gime Accardi luego de confesar que engañó a Nico Vázquez: “No me quiero morir”

Gimena Accardi se sinceró públicamente este martes por la mañana sobre un tema que venía generando especulaciones: su infidelidad a Nico Vázquez. La actriz eligió abrirse en el programa Olga, donde habló de los motivos que la llevaron a blanquear la situación ante la opinión pública.

Según explicó, se sintió obligada a salir a hablar por la cantidad de rumores sobre su separación, aunque algunos especulan que la decisión también tuvo que ver con proteger su carrera frente al potencial impacto del hate en redes sociales. La presión mediática y la curiosidad del público habrían sido determinantes en su confesión.

Tras su participación en el streaming, Gimena Accardi se detuvo a conversar con la prensa y confesó sentirse profundamente afectada por lo que se estaba diciendo de ella. "No estoy leyendo nada porque no me quiero morir mañana. Es demasiado el hostigamiento, prefiero no leer nada por mi salud mental. El escarnio en redes sociales es terrible", sostuvo con sinceridad.

Pese al revuelo, Gimena Accardi tomó la decisión de no cerrar sus cuentas en redes sociales, aunque sí decidió alejarse temporalmente de ellas. Su objetivo es evitar exponerse a comentarios y publicaciones que puedan afectar su bienestar emocional mientras atraviesa este momento de vulnerabilidad. "No lo soportaría", agregó.

Uno de los aspectos más destacados de su descargo fue la aclaración sobre el "tercero en discordia". Sin dar nombres, Gimena Accardi dejó en claro que buscaba proteger a terceros de los rumores que la involucraban en su vida privada y laboral.

"El tercero fue una cañita al aire de mierda con alguien random total. Lo que se dijo y a la persona que se involucró, no es así. Me interesa aclararlo porque son familia y caen en algo que nada que ver", afirmó, mostrando preocupación por las personas cercanas que podrían verse afectadas por la exposición mediática.

La actriz, quien actualmente se encuentra en la obra En otras palabras, destacó la importancia de cuidar su salud mental y establecer límites frente a la presión pública. Esta decisión demuestra que, más allá de la polémica, prioriza su bienestar y el de quienes la rodean.

En medio del escándalo, Gimena Accardi deja en claro que está tratando de transitar este momento con responsabilidad y autocuidado. Alejarse de las redes por unas semanas y tomar distancia de los rumores son parte de un plan consciente para no dejarse consumir por la situación.