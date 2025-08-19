En una emotiva devolución en La Voz Argentina, la cantante jujeña Cazzu sorprendió al público y a los participantes al proponer un cambio en las formas de diversión de los jóvenes. Invitó a que, en lugar de perrear en los boliches, se acerquen a bailar zamba en las tradicionales peñas folclóricas.

La jornada comenzó con la actuación de Agustín Isasmendi y Leandro Romano, quienes interpretaron clásicos de Los Chalchaleros, “Coplas del valle” y “La nochera” respectivamente. Este último tema, una zamba muy popular en las peñas argentinas, fue el eje del comentario de Cazzu durante su devolución.

Luck Ra, coach del team, destacó el movimiento que Leandro incorporó a su canto con pequeños pasos de baile, lo que motivó a Cazzu a elogiar su capacidad para renovar una canción tan emblemática. “Como todos los que sabemos bailar zamba escuchamos una y nos posee”, explicó la cantante sobre la fuerza de esta danza en escena.

El conductor Nicolás Occhiato aprovechó para preguntar si Cazzu sabía bailar zamba y si se animaría a mostrarlo. La cantante reconoció el nivel de complejidad del género, señalando que la zamba corresponde a un nivel avanzado dentro del baile folclórico, que se inicia con estilos como el gato o la chacarera.

Soledad Pastorutti intervino para describir la zamba como “un diálogo entre una pareja” donde “el gesto del pañuelo es lo que se dice”, resaltando junto a Cazzu que “es un baile muy sensual”.

En ese momento, Cazzu sacó un pañuelo rojo y realizó algunos movimientos circulares junto a La Sole, quien cantó fragmentos de “La nochera”. Con humor, Lali Espósito comentó: “Está buena esta zamba gay”, sumándose a la atmósfera festiva.

La cantante jujeña aprovechó para lanzar un mensaje claro a los jóvenes: “La juventud tiene que ir un poco más a las peñas y aprender a bailar zamba, es bastante hot y hay unos buenos mozos”. Concluyó que esta experiencia es “una gran forma de conectar aparte del boliche”.

Tras las demostraciones y las clases de zamba, Soledad Pastorutti y el coach invitado El Chaqueño Palavecino tomaron la decisión de quedarse con Leandro Romano, quien con su interpretación y su baile logró convencer a todos y contagiar el espíritu folclórico.