Aerolíneas Argentinas criticó la efusiva arenga de Peñarol antes de enfrentar a Racing.

Un inesperado episodio extradeportivo encendió la polémica en la antesala del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Racing y Peñarol. Aerolíneas Argentinas cuestionó públicamente la conducta del plantel uruguayo durante el vuelo hacia Buenos Aires, generando revuelo en redes y entre los hinchas.

La compañía difundió un video, originalmente publicado por la cuenta oficial del “Carbonero”, donde se observa a varios jugadores saltando sobre los asientos y golpeando el techo y ventanillas mientras el avión estaba en pleno vuelo. La actitud, considerada riesgosa, fue foco de la crítica de la aerolínea.

En su mensaje oficial en Twitter, Aerolíneas señaló: “Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte. @OficialCAP”. La publicación rápidamente se viralizó, generando debate sobre los límites entre la euforia futbolera y la seguridad a bordo.

El video muestra al capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, trepado sobre un asiento mientras lo sacudía y alentaba a sus compañeros, que cantaban con entusiasmo “la Copa Libertadores es mi obsesión”. Según las imágenes, una azafata debió intervenir para intentar controlar la situación, aunque las acciones continuaron durante varios segundos.

Se enfrentan por un lugar en Cuartos de Final

En el encuentro disputado en el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol se impuso por 1-0 ante Racing, con un gol que mantiene la tensión y el suspenso para la definición en Avellaneda. Ese marcador obliga a Racing a buscar un triunfo por más de un gol para conseguir la clasificación a los cuartos de final.

Del otro lado, esperan Vélez Sarsfield o Fortaleza de Brasil, que se enfrentarán esta tarde a las 19 horas en el estadio José Amalfitani. El partido de ida culminó 0-0 y una victoria por cualquier diferencia clasificaría al fortín a la siguiente instancia donde podría haber duelo argentino.