La causa por presunto abuso sexual con acceso carnal agravado que involucra a los exjugadores de Vélez Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín sumó en las últimas horas dos capítulos tan impactantes como preocupantes: la denunciante intentó quitarse la vida y fue rescatada por un empleado de mantenimiento, mientras que Florentín contraatacó en la Justicia y denunció a la periodista tucumana por “falso testimonio, adulteración de documentos, estafa procesal y asociación ilícita”.

Según informó el periodista Pablo Carrozza, la joven subió a una terraza céntrica de Tucumán con intenciones de arrojarse, aunque la intervención de un trabajador que estaba en la zona evitó una tragedia. La denunciante, que se encuentra bajo tratamiento psicológico, viene arrastrando una situación de desgaste emocional por el estancamiento del expediente, que desde marzo del año pasado aún no fue elevado a juicio por la fiscal Adriana Reinoso Cuello.

En paralelo, el futbolista de Central Córdoba presentó una denuncia en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. En su escrito, aseguró que todo se trató de una “maniobra planificada” para sostener una acusación que, según sus propias palabras, “jamás ocurrió”. Además, pidió ser aceptado como querellante.

Florentín apuntó no solo contra la periodista, sino también contra testigos cercanos, familiares y allegados. Incluso señaló a los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, a un diputado nacional y a uno de sus asesores como parte de una supuesta organización destinada a mantener viva la acusación. La presentación incluyó pruebas técnicas y documentales: pericias sobre teléfonos celulares, registros de chats de WhatsApp, audios, videos y actas testimoniales.

El jugador de 29 años también solicitó allanamientos en los domicilios de los involucrados, acceso a registros de llamadas y datos de geolocalización, así como la detención de algunos de los denunciados, ante el riesgo de que intenten entorpecer la investigación.

Por su parte, los abogados defensores de la denunciante calificaron la acción de Florentín como una “denuncia espejo”, con el único fin de desviar la atención sobre la acusación original de violación en manada. Mientras tanto, los exjugadores de Vélez continúan en libertad y desarrollando sus carreras deportivas, ya que el club rescindió sus contratos en cuanto se conoció la denuncia inicial.