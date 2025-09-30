Guillermo Barros Schelotto, habitualmente asociado a reclamos y discusiones con la terna arbitral, dejó esta vez una postal diferente en la victoria de Vélez por 3-1 ante Atlético Tucumán. Su reacción se viralizó en redes sociales tras el empate parcial convertido por Braian Romero, no tanto por el gol en sí, sino por la jugada colectiva que lo gestó.

Las cámaras de la transmisión captaron al Mellizo relatándole al Pocho Insúa, su ayudante: “Empezaron tocando desde acá. ¡Pin, pin, pin! ¡Así se juega al fútbol, la c... de la lora!”. La escena, lejos de pasar desapercibida, se convirtió en tema de charla entre los hinchas que destacaron la emoción del técnico por un tanto que nació en campo propio.

El gol tuvo todos los condimentos: salida limpia desde los pies de Tomás Marchiori, pase preciso de Lisandro Magallán y una secuencia de toques que no encontró oposición rival hasta que Romero definió con clase ante Mansilla. Una síntesis de aceleración, precisión y efectividad que despertó el orgullo del entrenador.

Más tarde, el propio Romero y Diego Valdés sellaron el triunfo del Fortín, que se acomodó en la zona B del Clausura con 21 puntos, apenas uno por debajo del líder Deportivo Riestra. Con el desahogo de la eliminación copera ya atrás, Vélez mostró carácter y ambición de cara al tramo final del campeonato.

“Fue una victoria que forja carácter”, aseguró Barros Schelotto en conferencia de prensa, y avisó que el objetivo es meterse en los playoffs para soñar con las copas.