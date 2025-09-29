Buscando dar vuelta la página tras lo que fue su eliminación de la Copa Libertadores, Vélez recibe desde las 20 a Atlético Tucumán en el estadio José Amalfitani por la décima fecha del Torneo Clausura 2025. Luego de ser eliminado a manos de Racing, el Fortín pretende volver a sumar de a tres frente al Decano para quedar como único escolta del líder, Deportivo Riestra, en la Zona B. El cotejo tendrá como árbitro a Leandro Rey Hilfer y será televisado por ESPN Premium.

A pesar de un semestre significativamente mejor que el primero del 2025, Vélez golpeado tras la eliminación sufrida en la Copa Libertadores donde cayó en ambos encuentros frente a Racing. La intención del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto es dejar atrás ese traspié y reordenarse en el torneo local, donde hace seis partidos que no pierde. Además, recibió la mala noticia de que no contará con Imanol Machuca, quien fue sancionado por FIFA por falsificación de documentos para poder representar a la selección de Malasia.

El Mellizo meterá mano, no solamente para reemplazar a Machuca, con quien en principio no contaría por el próximo año (a espera de apelación), sino que también debe reemplazar a Maher Carrizo, que está en el Mundial Sub-20 de Chile con la Selección Argentina, y a un Rodrigo Aliendro que jugó ante Racing con un cuadro febril. Dilan Godoy y Matías Pellegrini asoman como titulares por los extremos, mientras que Claudio Baeza ingresaría por el ex River. Por último, Braian Romero volvería a ser titular por Michael Santos y Lisandro Magallán retornaría al once en lugar de Aaron Quirós.

Del otro lado estará Atlético Tucumán, que viaja a Liniers con el envión de haber conseguido un resonante 2-0 frente a River en el José Fierro, con goles de Clever Ferreira y Leandro Díaz. Ese resultado no solo cortó una racha de dos caídas consecutivas, sino que además lo metió entre los ocho clasificados del grupo, ubicándose séptimo con 12 unidades. Para el duelo ante Vélez, el entrenador Lucas Pusineri apostaría por los mismos once.

Posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Tomás Galván, Dilan Godoy, Matías Pellegrini; Braian Romero.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Lautaro Godoy, Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich, Leandro Díaz.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.