Lionel Scaloni ya tiene la mira puesta en los amistosos que la selección argentina disputará en México, Estados Unidos y Canadá: el viernes 10 de octubre ante Venezuela en Miami y el lunes 13 frente a Puerto Rico en Chicago. Más allá de confirmar nombres de cara al Mundial 2026, el DT busca probar alternativas y sumar nuevas piezas a la base del campeón del mundo.

En ese contexto, tres jóvenes futbolistas vienen siendo observados de cerca por el cuerpo técnico y podrían ser convocados por primera vez al plantel mayor: Agustín Giay, lateral derecho de 21 años del Palmeiras; Aníbal Moreno, volante central de 26 años también en el club paulista; y Lautaro Rivero, defensor de 21 años de River.

Giay, habitué en las selecciones juveniles y ex capitán de la Sub 20, se consolidó en Palmeiras y se convirtió en una pieza clave que podría aportar frescura en un sector donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel atraviesan momentos irregulares. Moreno, por su parte, combina experiencia y recorrido internacional, mientras que Rivero vuelve a River tras su préstamo en Central Córdoba y se perfila como zaguero confiable para el futuro de la Albiceleste.

Para Scaloni, los amistosos de octubre representan más que simples pruebas: son la oportunidad de conocer a fondo a estas alternativas, integrarlas a la mística de La Scaloneta junto a Messi, De Paul, Julián Álvarez, Lautaro y Dibu Martínez, y asegurar un plantel amplio y competitivo ante cualquier eventualidad durante el Mundial.