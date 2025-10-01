¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 01 de Octubre, Neuquén, Argentina
Scaloni apunta a tres “tapados” que podrían sorprender en la selección

El técnico analiza sumar tres jóvenes talentos que podrían dar sorpresa en los amistosos de octubre y empezar a ganarse un lugar en el Mundial 2026.

Por Marcelo Figueroa
Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 13:17
El cuerpo técnico analiza nuevas opciones para reforzar el equipo de cara al Mundial

Lionel Scaloni ya tiene la mira puesta en los amistosos que la selección argentina disputará en México, Estados Unidos y Canadá: el viernes 10 de octubre ante Venezuela en Miami y el lunes 13 frente a Puerto Rico en Chicago. Más allá de confirmar nombres de cara al Mundial 2026, el DT busca probar alternativas y sumar nuevas piezas a la base del campeón del mundo.

En ese contexto, tres jóvenes futbolistas vienen siendo observados de cerca por el cuerpo técnico y podrían ser convocados por primera vez al plantel mayor: Agustín Giay, lateral derecho de 21 años del Palmeiras; Aníbal Moreno, volante central de 26 años también en el club paulista; y Lautaro Rivero, defensor de 21 años de River.

Giay, habitué en las selecciones juveniles y ex capitán de la Sub 20, se consolidó en Palmeiras y se convirtió en una pieza clave que podría aportar frescura en un sector donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel atraviesan momentos irregulares. Moreno, por su parte, combina experiencia y recorrido internacional, mientras que Rivero vuelve a River tras su préstamo en Central Córdoba y se perfila como zaguero confiable para el futuro de la Albiceleste.

Para Scaloni, los amistosos de octubre representan más que simples pruebas: son la oportunidad de conocer a fondo a estas alternativas, integrarlas a la mística de La Scaloneta junto a Messi, De Paul, Julián Álvarez, Lautaro y Dibu Martínez, y asegurar un plantel amplio y competitivo ante cualquier eventualidad durante el Mundial.

